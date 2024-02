Disparition inquiétante de Luca : son corps retrouvé au fond d'un lac de Haute-Garonne, pourquoi l'a-t-on tué ?

Disparu depuis le 19 janvier, la voiture du jeune homme de 21 ans avait été retrouvée calcinée deux jours plus tard.

Pourquoi Luca, 21 ans, a-t-il quitté le domicile des environs de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) ce vendredi 19 janvier vers 23 heures ? Quel est cet "ami" qu'il devait rejoindre ? Toujours est-il que depuis ce moment-là, Luca, 21 ans, a disparu des radars.

Deux jours plus tard, à Cardeilhac près de Saint-Gaudens, dans le sud du département, sa voiture a été retrouvée calcinée.

Trois ou quatre suspects

L'enquête et les recherches sont relancées par cette découverte, et le jeudi 25 janvier trois individus sont placés en garde à vue, leurs domiciles persuisitionnés, et à partir de ce jour, la piste criminelle a été privilégiée. Les trois hommes sont depuis mis en examen pour "meurtre en bande organisée" et mis en détention provisoire. Dans la foulée, des plongeurs venus de l'Hérault ont commencé à sonder le lac de Saint-André, sur la commune de Fabas, à une vingtaine de kilomètres de Cardeilhac. Ce lac reculé, de 45 hectares, a fini par livrer une semaine plus tard, ce mercredi 31 janvier? un corps lesté gisant au fond de ses eaux.

Les motifs du crime ?

Ce jeudi 1er février, l'identité de ce corps eSt bien celle de Luca, le jeune homme disparu. Une autopsie sera réalisée ce vendredi 2 février pour déterminer les causes de sa mort, selon Actu.fr qui ajoute qu'un quatrième individu est en garde à vue depuis ce jeudi matin.

Selon les enquêteurs, Luca aurait été tué dès sa disparition, probablement dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 janvier, et son corps emmené dans le sud du département pour être jeté dans le lac, avant ou après avoir brûlé sa voiture. Les motifs de ce crime seraient liés aux stupéfiants, la piste d'une dette contractée par Luca auprès de ses fournisseurs étant pour l'heure privilégiée;