Sébazac-Concourès. Beau succès du quine du relais paroissial

Dimanche dernier avait lieu au gymnase le quine annuel des clochers de Sébazac-Onet-l’Eglise-Concourès.

De nombreuses personnes avaient pris place autour des tables afin de tenter leur chance et de remporter les magnifiques lots mis en en jeu par les responsables du relais. Un quine debout permettait de prendre un moment d’animation dans la salle jusqu’au moment où une seule personne restait debout et gagnait 5 kg de saucisse. Bravo aux gagnants. De nombreux lots agrémentaient la soirée : bons de 50 euros de viande, jambons, paniers gourmands, demi-agneau, gâteau à la broche, roquefort etc… Un grand merci à toutes les personnes et commerçants qui ont participé au quine en offrant de nombreux lots. Grâce à la participation de chacun, l’équipe du relais pourra continuer sa mission. Merci à ceux qui ont apporté leur aide à l’organisation et merci au public.

Rendez-vous au dernier dimanche de janvier 2025 !