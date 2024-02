Comment ne pas perdre ses moyens (et sa santé) face à une situation stressante

(ETX Daily Up) - Dossiers qui s'accumulent au travail, difficultés de couple, déménagement, examens : les situations stressantes se suivent sans jamais se ressembler mais ont en commun de pouvoir ruiner votre santé. Tout dépend en réalité de la façon dont vous les abordez, comme le révèle une nouvelle étude britannique. Considérer de telles situations comme des défis, plutôt que des menaces, pourrait se révéler bénéfique pour votre santé physique et mentale.

Les chiffres sont formels : la population mondiale va mal. D'après des données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), près d’un milliard de personnes souffraient d'au moins un trouble mental dans le monde en 2019, et la situation s'est depuis considérablement aggravée. L'autorité sanitaire estime à 25% la hausse de la prévalence mondiale de l'anxiété et de la dépression, et ce rien qu'au cours de la première année de pandémie de Covid-19. Un constat édifiant qui n'est pas sans alerter sur l'importance d'agir pour tenter d'enrayer ce que certains appellent déjà comme le mal du siècle. Si des actions sont nécessaires aux échelles mondiale et nationale, tout un chacun a aussi, à son niveau, l'opportunité d'agir pour tenter de mieux faire face à des situations qui pourraient entamer la santé et le bien-être.

C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Bath, au Royaume-Uni, qui montre que la façon d'aborder une situation stressante peut impacter - ou non - la santé physique et mentale. Les auteurs de ces travaux sont partis d'un constat simple : une personne peut percevoir une situation dite stressante de deux façons. Elle peut soit se sentir dépassée, et donc la considérer comme une menace, soit se sentir capable de l'affronter, voire de la gérer, et donc l'appréhender comme un défi. Une chose que l'on peut notamment observer dans le sport avec une influence sur les performances des athlètes.

Les chercheurs se sont d'ailleurs tournés vers des sportifs pour mener à bien leurs recherches, qui se basent sur des mesures "valides et fiables" de l'évaluation des défis et/ou des menaces, de la santé mentale, du bien-être, et des problèmes de santé physique de 395 sportifs ayant répondu à une enquête en ligne. Publiés dans la revue Stress and Health, les résultats suggèrent que les participants qui voient les situations stressantes comme des menaces s'exposent davantage à des problèmes de santé physique et mentale, par rapport à ceux qui les envisagent comme des défis.

Mieux gérer les situations stressantes pour préserver sa santé

"Nous avons trouvé un lien convaincant entre la mauvaise santé mentale et physique et la façon dont une personne perçoit généralement les situations stressantes. Plus on est capable d'appréhender une situation stressante comme un défi, plus on a de chance de se déclarer en bonne santé et de se sentir bien", explique le Dr Lee Moore, du département de la santé de l'université de Bath, dans un communiqué. Et de préciser : "Les chercheurs ont émis l'hypothèse, au cours des 15 dernières années, que les personnes qui croient constamment qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires pour faire face aux situations stressantes mettent leur santé en danger, mais nous pensons que c'est la première fois que cette théorie a été correctement testée, ce qui nous a permis de trouver un lien entre l'évaluation du stress et la santé".

Bien qu'elle ait été menée auprès de sportifs, cette étude vaut également pour le reste de la population, estiment ses auteurs. Ces derniers soulignent que les effets négatifs induits par la façon d'aborder une situation stressante peuvent aller d'un simple rhume, ou de la grippe, voire d'un système immunitaire affaibli, à des troubles de la santé mentale tels que l'anxiété ou la dépression. Ils espèrent que ces travaux permettront à terme de mieux identifier et prendre en charge les personnes susceptibles de souffrir de problèmes de santé en raison d'un stress accru.

"La plupart des gens fluctuent dans la manière dont ils évaluent une situation, en fonction des détails de la situation spécifique, mais certaines personnes sont beaucoup plus susceptibles d'évaluer toutes les situations stressantes comme une menace, et cette étude montre que cette tendance est associée à une santé et à un bien-être moins bons", conclut le Dr Lee Moore, l'un des co-auteurs de ces recherches.