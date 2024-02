'Hair oiling' : le rituel beauté indien pour des cheveux nourris et brillants

(ETX Daily Up) - Une chevelure bien fournie, parfaitement hydratée, et brillante : les tutoriels capillaires publiés ces derniers mois sur TikTok mettent tous l'accent - ou presque - sur les bienfaits du 'hair oiling'. Cette technique ancestrale tout droit venue d'Inde consiste à profiter des pouvoirs et bienfaits des bains d'huile, en vue d'optimiser sa routine capillaire et de s'offrir une crinière digne des plus beaux tapis rouges.

Tout comme la mode, l'univers de la cosmétique est un éternel recommencement, et même mieux puisqu'il permet à chaque génération de profiter des rituels du passé. On l'a vu ces dernières années avec le buzz autour de l'eau de cuisson du riz, un ingrédient connu et utilisé depuis des siècles en Asie, autour des pouvoirs du froid, pourtant aussi vieux que le monde, ou encore autour du Kobido, un art ancestral japonais. Autant dire que les socionautes se prennent régulièrement de passion pour des techniques qui ont déjà fait leurs preuves plusieurs millénaires plus tôt. Et c'est une nouvelle fois le cas pour le 'hair oiling', un rituel beauté tout droit venu d'Inde, qui s'y transmet de génération en génération, et que les Occidentaux s'arrachent désormais.

Cette technique va et vient sur les réseaux sociaux, dont TikTok, depuis plusieurs années, au point de cumuler à ce jour plus de 1,5 milliard de vues (et près de 25 millions pour #hairoilingtreatments). A la clé ? Une foule de vidéos, dont des tutoriels, réinterprétant ce rituel beauté ancestral avec des huiles végétales aussi diverses que variées, ainsi que des publications type avant/après montrant des résultats pour le moins bluffants. Notons toutefois que la pratique s'inscrit dans une tendance plus large, la skinification, qui consiste à offrir à ses cheveux la même routine exigeante que celle adoptée pour la peau.









Mais alors, qu'est-ce que le 'hair oiling' ? C'est simple, il s'agit tout simplement de bains d'huile capillaires à laisser poser quelques heures ou toute la nuit, c'est selon, pour obtenir une chevelure aussi brillante qu'épaisse et hydratée. Notons que la technique (mais ce n'est pas prouvé) offrirait également une meilleure repousse des cheveux, et permettrait à ces derniers de ne pas tomber. Autant de promesses qui font de ce rituel beauté un must pour celles et ceux qui veulent en finir avec les cheveux secs, cassants, ou en manque de vitalité.

Pour l'adopter, il suffit de jeter son dévolu sur une ou plusieurs huiles adaptée(s) à son type de cheveux et à ses besoins. S'il existe bien évidemment déjà des formules prêtes à l'emploi, il est possible de se tourner vers l'huile de coco pour des cheveux nourris et brillants, l'huile de jojoba pour des cheveux brillants, souples, et moins gras, l'huile de bourrache pour stimuler la pousse, et même l'huile d'olive pour apaiser le cuir chevelu. Les solutions sont nombreuses et accessibles au plus grand nombre.

Une fois que les produits sont réunis, il suffit de passer à la pratique. Le rituel débute par un brossage en bonne et due forme, puis l'application sur le cuir chevelu et les longueurs d'une huile adaptée. Une fois cette étape terminée, il est recommandé de s'automasser avec le bout des doigts au niveau du cuir chevelu, de la nuque, et des tempes (ou une brosse massante). Vous n'avez plus qu'à attacher vos cheveux et à laisser poser le produit, avant de laver le tout avec un ou deux shampoing(s). Réaliser ce rituel une à deux fois par semaine (pas plus !) pourrait vous aider à obtenir cette chevelure tant convoitée par les socionautes.