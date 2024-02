Blessés, interpellation, trafic : ce que l'on sait de l'attaque à l'arme blanche perpétrée ce samedi en gare de Lyon, à Paris

Un homme a attaqué, à l'arme blanche, des voyageurs en gare de Lyon, à Paris, ce samedi 3 février 2024, aux alentours de 8 heures. Ce que l'on sait.

Des voyageurs ont été attaqués par un homme, muni d'une arme blanche, ce samedi 3 février 2024, en gare de Lyon, à Paris. Blessés, interpellation, perturbations sur le trafic, ce que l'on sait.

Plusieurs blessés dont un grave

Selon le Parisien, c'est aux alentours de 8 heures, ce samedi, qu'un individu s'en est pris à des voyageurs, en gare de Lyon. Muni d'un couteau mais aussi d'un marteau comme le précisent nos confrères, il a blessé trois personnes, dont une gravement, en urgence absolue selon BFM TV. Les victimes ont été transportées à l'hôpital suite à cette attaque.

Une interpellation

Toujours selon nos confrères, une personne a été interpellée suite à l'intervention des forces de l'ordre. Le Parisien, qui cite une source policière, indique que le suspect "n'aurait pas crié durant son action" et a "présenté aux policiers un permis de conduire italien". Et ajoute que le suspect présenterait des troubles psychiatriques. À ce stade, aucun lien terroriste n'a été établi. Selon BFM TV, l'individu est un homme originaire du Mali, né en 1992.

Trafic perturbé

Sur X (anciennement Twitter), la SNCF a confirmé qu'une "intervention des forces de l'ordre et des secours" étaient en cours dans le "Hall 1 et 3 qui les rendent inaccessibles momentanément". Le réseau a fait part d'un "trafic ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau. Un acte de malveillance a été signalé à Paris Gare de Lyon".