Voilà comment la Maison du livre de Rodez va faire plaisir aux fans d’Harry Potter

Un peu partout en France des nuits "Harry Potter" sont organisées dans les librairies, et à Rodez, la Maison du livre suit le mouvement.

Dans nombre de librairies en France, on célèbre Harry Potter. Des "nuits" à ravir les potterheads (nom donné à la communauté des aficionados du célèbre personnage pensé par J. K. Rowling, NDLR), sont ainsi organisées en ce début du mois de février. La Maison du livre ne ratera pas l’événement de ce dixième anniversaire.

Aujourd’hui, à partir de 19 h 30, une animation est proposée aux fans (sur inscription). Au milieu des potterheads, il y aura Elea. Aujourd’hui en classe de troisième au collège des Quatre-Saisons, elle est "tombée dedans" quand elle était en CE2. Grâce à la bibliothèque de l’école Pierre-Puel aux Costes-Rouges. Cela fait alors presque 20 ans que le héros de J. K. Rowling a fait son apparition. "Ce qui est marrant c’est qu’à ce moment-là, mes parents ne tenaient pas trop à ce que je le lise en raison de certaines scènes. Ils avaient peur que je sois un peu choquée…", rigole-t-elle.

Le premier tome, le plus vendu dans le monde avec 120 millions de livres, "L’école des sorciers" est "une belle découverte" comme elle dit. Plus que ça en fait, car elle va devenir une véritable potterhead. Et enchaîner les neuf tomes qui suivent. Ce n’est d’ailleurs qu’après que Elea découvrira Harry Potter sur grand écran.

Si elle a eu la chance de pouvoir partir en Écosse découvrir les paysages magnifiques où ont été tournées quelques scènes mythiques, comme la cascade de la vallée de Glen Navis, ce sont dans les studios de la Warner Bros, à Londres, où l’on peut découvrir la "fabrication" d’Harry Potter, qu’elle aimerait découvrir.

En attendant, ce samedi soir, à la Maison du livre, avec d’autres fans elle va partager un petit moment fort sympathique autour d’un jeu concocté par la librairie ruthénoise. Et qui tourne autour du tome 2 : "Harry Potter et la chambre de secrets". Des fans qui devront apporter une chaussette, référence à la libération de l’elfe Dobby qui était dans les griffes de Malafoy. Les potterheads comprendront !

L’ambiance sera au rendez-vous n’en doutons pas. D’autant que les enfants de 10 à 15 ans, accompagnés de leurs parents, sont invités à venir déguisés…

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du livre.