Un terrible accident tue quatre jeunes femmes et en blesse grièvement une cinquième, sur l'A47

Un terrible accident a frappé les routes de la Loire, et précisément l'A47, samedi 3 février 2024. Quatre jeunes femmes sont décédées et une cinquième a été grièvement blessée dans un choc impliquant deux véhicules.

Horrible accident sur l'A47. Dans la soirée du samedi 3 février 2024, deux voitures sont entrées en collision à hauteur de Dargoire, en direction de Lyon, comme le rapporte Le Progrès. Le bilan est extrêmement lourd.

Quatre décès

Vers 19 heures, deux véhicules se sont percutés sur l'autoroute A47. L'un d'eux s'est retrouvé sur le toit avec, à son bord, cinq jeunes femmes. Quatre sont décédées sur les lieux de l'accident. La cinquième a été transportée en urgence à l'hôpital de Lyon Sud, avec un pronostic vital engagé. Selon France 3, les victimes ont entre 18 et 20 ans.

État de choc

À l’intérieur du second véhicule impliqué dans l'impact se trouvait une famille. Le père, conducteur, et les quatre enfants sont indemnes. La mère a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital, selon 20 Minutes. Avec d'autres témoins, ils sont en état de choc. Une assistance psychologique leur a été proposée.

Vingt pompiers et huit véhicules de secours ont été réquisitionnés pour prendre en charge les victimes, alors que la circulation a été interrompue dans le sens Saint-Etienne - Givors. Elle a été rétablie à 22h30, ce samedi soir.

Circonstances encore inconnues

Plusieurs heures après ce dramatique accident, les circonstances de celui-ci ne sont pas encore connues. Mais selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Loire, il semblerait qu'un des deux véhicules impliqués dans ce terrible choc se trouvait à l'arrêt lors de la collision.