Nutrition : peut-on consommer " trop " de fruits ?

Gorgés de fibres, de vitamines et d’antioxydants, les fruits sont des aliments essentiels pour une bonne santé et le bon fonctionnement de l’organisme. Malgré cette excellente réputation, il n’est pas bon de trop en consommer. Explications.

Mangez cinq fruits et légumes par jour ! C’est ce qui nous est conseillé depuis 2007 par le Programme national nutrition santé (PNNS). Si la consommation de fruits est importante au sein d’une alimentation équilibrée, ne consommer que des fruits peut avoir des effets délétères. On se souvient de l’acteur américain Aston Kutcher qui avait dû être hospitalisé après avoir adopté le régime frugivore de Steve Jobs pour interpréter le rôle du créateur d’Apple dans Jobs. "Je suis allé à l’hôpital, deux jours avant le début du tournage du film. J’étais déchiré de douleur. Mon pancréas était totalement détraqué", avait-il alors déclaré.

Attention à la glycémie

Sans aller jusqu’à se nourrir exclusivement de fruits, en consommer trop est d’ores et déjà problématique, à cause du sucre qu’ils contiennent. "Les fruits contiennent du fructose, mais aussi du glucose. Certains fruits contiennent même autant de glucose que de fructose, explique Lamia Zinaï, diététicienne, nutritionniste à Aix-en-Provence. "Le glucose impacte la glycémie, il est donc important, chez les personnes diabétiques, de mesurer sa consommation de fruit afin d’éviter les pics de glycémie."

Un risque pour le foie

Mais le fructose lui aussi a un impact sur l’organisme. "Le fructose a bien un impact glycémique plus bas que le glucose. Mais il est métabolisé par le foie qui le convertit en glucose et en acide gras principalement", poursuit la nutritionniste. Le problème ? "Une surconsommation de fruits peut alors entraîner une augmentation des triglycérides, soit des graisses qui se déposent dans le foie. Ce phénomène peut alors aboutir à la stéatose hépatique non alcoolique". Car dans l’alimentation, les fruits ne sont pas les seules sources de fructoses. "Chez certaines personnes, on peut atteindre 50 grammes de fructose dans la journée, c’est énorme pour le foie !"

L’inconfort intestinal

Les fruits et les fibres qu’ils contiennent, peuvent aussi causer un inconfort digestif. "L’excès de fibres, dont regorgent les fruits, causent une fermentation au niveau du côlon responsable de ballonnements et autres inconforts digestifs". Le phénomène, qui ne présente aucune gravité mais qui est très inconfortable, est accentué par la consommation de légume.

Pas plus de trois par jour…

Les fruits demeurent des aliments très intéressants d’un point de nutritionnel, mais il ne faut pas les consommer à volonté. "Pour les personnes diabétiques, je recommande de ne pas manger plus de deux fruits par jour. Pour la population générale, pas plus de deux à trois fruits. Il est préférable de choisir des fruits avec un bon équilibre fructose / glucose, voire plus de fructose que de glucose, avec beaucoup d’eau et bien sûr, riches en fiches. C’est le cas des fruits rouges, de la pastèque, du kiwi, de l’orange…", conseille la spécialiste.

Autre recommandation : les consommer de saison, "car ces fruits conservent un meilleur équilibre fructose glucose" et "local". "Un fruit qui a beaucoup voyagé est souvent très sucré, il est très mûr et a souvent commencé à fermenter".

Et y a-t-il un meilleur moment dans la journée auquel consommer les fruits ? "Les fruits étant sucrés, je conseille de les consommer au moment du repas, ce qui permettra d’éviter un pic de sucre dans le sang", conclut Lamia Zinaï.