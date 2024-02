Taylor Swift, l'idole qui fait trembler les élections américaines

(ETX Daily Up) - Taylor Swift a décroché dimanche soir le Grammy Award du meilleur album de l’année pour la quatrième fois de sa carrière. Un record dans l’histoire de la cérémonie. A 34 ans, elle surpasse des légendes de la musique américaine comme Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon. La chanteuse assoit un peu plus son statut d’icône pop. Son influence est telle qu’elle va bien au-delà de la sphère musicale. Ces dernières années, Taylor Swift se mue en idole politique, suivie par des "Swifties" toujours plus nombreux et fidèles. Aux Etats-Unis, on va jusqu'à penser qu’elle serait capable de faire basculer les élections.

L’appel que Taylor Swift a lancé en septembre sur les réseaux sociaux pour encourager ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales a provoqué un pic de fréquentation sur le site Vote.org dans l'heure qui a suivi, d’après NPR. Certains estiment que ses opinions politiques auraient le pouvoir de changer le cours de l’élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain, à l’instar du gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Cela pourrait bien être le cas, si l’on en croit un sondage du magazine Newsweek. On y apprend que 18% des électeurs américains se disent "plus susceptibles" ou "nettement plus susceptibles" de voter pour un candidat auquel Taylor Swift aurait apporté son soutien. Sans surprise, les jeunes seraient particulièrement enclins à suivre les consignes de vote de la chanteuse.

Mais encore faut-il qu’elle en donne. Pendant longtemps, Taylor Swift s’est gardée d'émettre tout commentaire politique. Son silence avait été critiqué lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 qui opposait Hillary Clinton à Donald Trump. Le jour du scrutin, la chanteuse américaine avait simplement publié une photo sur Instagram, dans laquelle on la voyait attendre son tour dans la file d’électeurs. "Aujourd’hui, c’est le grand jour. Sortez et allez VOTER", avait-elle écrit en légende. L'espoir de Biden

L’interprète de "Blank Space" est toutefois sortie de sa neutralité à l’occasion des élections américaines de mi-mandat de 2018. Elle avait alors déclaré sur Instagram qu’elle comptait voter pour les candidats démocrates dans le Tennessee, l'État dans lequel elle a grandi. Deux ans plus tard, la chanteuse a annoncé son soutien officiel à Joe Biden et à Kamala Harris. "Sous leur direction, je suis convaincue que l'Amérique a une chance de commencer le processus de guérison dont elle a tellement besoin", avait-elle expliqué dans les colonnes du magazine V.

En soi, cette prise de position n’avait rien d’extraordinaire. D’autres personnalités américaines très influentes avaient alors publiquement soutenu Joe Biden. Mais elle marque un tournant dans la carrière d’une artiste qui a longtemps maintenu une certaine distance vis-à-vis de la sphère politique afin de ne pas perdre une partie de son public.

Désormais, celle que l’on surnomme "Taytay" ne semble plus craindre d’exprimer certaines affinités politiques, surtout lorsqu’il s’agit de défendre des minorités sexuelles et raciales et de protéger le droit à l’avortement. L’entourage de Joe Biden espère que la chanteuse sera sensible au fait que l’actuel occupant de la Maison Blanche a placé les droits sexuels et reproductifs au cœur de sa campagne de réélection. Et, qui sait, qu’elle le soutienne officiellement. Car l’influence évidente qu’exerce Taylor Swift sur ses jeunes compatriotes pourrait pousser ces derniers à davantage s’investir dans les élections de novembre. Le camp démocrate en rêve, tant ce segment de population peut faire basculer le scrutin en faveur de l’un ou l’autre des candidats. Pour rappel, seuls 48% des 18-29 ans se sont rendus aux urnes en 2020. Il semble donc primordial de les mobiliser à quelques mois du scrutin. Pour ce faire, le clan Biden caresserait l’idée que le président puisse faire une apparition sur scène lors d’une étape de la grande tournée mondiale de Taylor Swift, l’Eras Tour, selon le New York Times.

Entre critiques et récupération politique

Si la notoriété de la chanteuse est convoitée, elle est également vivement critiquée. Des présentateurs de la chaîne conservatrice Fox News comme Jeanine Pirro et Charly Arnolt l’intiment, en pleine antenne, de ne pas se mêler de la politique, tandis que d’autres s’interrogent sur ses motivations réelles. Le présentateur Jesse Watters s’est même demandé si Taylor Swift n’était pas "une opération psychologique du Pentagone", comme l’affirment des conspirationnistes américains.

Son couple avec Travis Kelce, le joueur vedette de l’équipe de football américain des Chiefs de Kansas City, fait également l’objet de nombreuses spéculations dans la presse et sur Internet. Vivek Ramaswamy, ex-candidat aux primaires républicaines, a émis l’hypothèse sur X (ancien Twitter) que l'accession des Chiefs à la grande finale de la National Football League est tout sauf fortuite. "Je me demande qui va gagner le Super Bowl le mois prochain. Et je me demande si l’on approche d’un soutien présidentiel majeur, cet automne, de la part d’un couple artificiellement et culturellement gonflé. Ce sont ici des spéculations débridées. Voyons comment cela évolue dans les huit mois à venir", a-t-il écrit sur le réseau social.

S’il est incontestable que Taylor Swift est plus puissante que jamais aux États-Unis, elle l’est tout autant en dehors des frontières de son pays natal. Au Mexique, certains hommes politiques se targuent d’être des "Swifties" pour se donner une image plus jeune et accessible. Arturo Zaldívar, ancien président de la Cour suprême du Mexique, publie régulièrement des contenus en lien avec la superstar américaine sur son compte TikTok. Il a même partagé une vidéo dans laquelle on le voit à l’un de ses concerts, en train de se trémousser et d’échanger des bracelets d’amitié avec des fans de la chanteuse. Ses publications pro-Taylor lui ont valu le surnom de "Ministre Swiftie" dans la presse mexicaine. Mais reste à savoir si elles donneront un nouveau souffle à sa carrière.