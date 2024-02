Centrès. Deux chorales à l’unisson pour une même et bonne cause dimanche

La découverte, la joie, la prière, seront au cœur du concert choral organisé, dimanche 11 février, à 15 heures, en l’église de Taurines. La chorale "Comp’se le chante" de Comps-la-Grandville dirigée par Marylise Romefort et la chorale "YaQua Chanter" de Centrès, sous la direction de Pierre Laurent, interpréteront chacune un répertoire riche et éclectique. Répertoire qui amènera le public à voyager. avec des chants populaires irlandais, basque, tsigane et de bien d’autres contrées. Il y aura aussi des chants sacrés classiques et d’autres contemporains (gospel) et, des mélodies actuelles que chacun a en sa mémoire. Les choristes et leur chef de chœur vous invitent à partager ce moment de joie et d’allégresse et auront plaisir à vous enchanter.

Ce concert sera solidaire, la recette sera versée en faveur du Téléthon. Même si le temps fort du Téléthon est en décembre, la collecte des fonds se fait toute l’année. L’entrée est libre.