Centrès. Hommage à Laurent Séguret

La disparition brutale et inattendue de Laurent Séguret a laissé tout le monde sans voix. Homme de caractère, au franc-parler, il s’est attaché tout au long de ta vie à défendre ses convictions, à faire vivre ses passions et à nourrir ses relations sociales (conseil municipal, comité des fêtes, veau d’Aveyron, associations de chasse, des quilles…).

Bon vivant, il était toujours partant pour rendre service et clôturer ces instants par de bons gueuletons comme lors de la transhumance sur l’Aubrac ou lors de saignées de cochons que tu pratiquais dans les différentes fermes alentours.

Passionné par son métier d’agriculteur, il a su développer l’exploitation et la transmettre à son fils Jérémy. Ses responsabilités au sein de la SA4R lui ont permis de tisser des liens avec de nombreux éleveurs. Outre son métier, il avait de nombreuses passions en lien avec la nature comme l’apiculture dont il aimait partager tes connaissances et ses récoltes. Ses enfants sauront reprendre le flambeau.

Grand sportif avec son allure élancée, compétiteur, il a pratiqué le football à Taurines, les quilles à Naucelle, le vélo dernièrement, avec toujours le sens du partage. Chasseur aguerri, il parcourait le pays dont la vallée du Viaur qu’il connaissait si bien et qui malheureusement a enlevé sa vie et ravi à l’affection des siens. Il a été un véritable pilier pour toute sa famille. Avec Martine, depuis quelques mois, ils avaient l’immense joie d’être grands-parents avec l’arrivée de Lyvio. Il avait déjà commencé à lui transmettre ses passions. Il s’est toujours fortement investi et a soutenu les projets de ses enfants Jérémy et Amélie, épaulée par Davy. Il accompagnait ses parents dans leur quotidien avec beaucoup de complicité et de bienveillance notamment envers Ginette, sa maman.

Il est parti trop tôt et bien trop vite. Il laisse un vide immense mais sa voix résonnera toujours en chacun et son sourire laissera une trace indélébile.