Disparition inquiétante en Occitanie : où est réellement Jade, 13 ans, disparue depuis près d'un mois ?

Sa mère Marine la recherche et demande de l'aide sur les réseaux sociaux. La police nationale apporte quelques précisions.

Sa mère ne désarme pas sur les réseaux sociaux : celle-ci partage jour après jour son angoisse de ne plus avoir eu de nouvelles de sa fille Jade, 13 ans, depuis le jour de sa disparition, le mercredi 10 janvier, depuis son domicile de Nîmes. Ce lundi 5 février, près d'un mois plus tard, ce sont des messages audio sur un petit diaporama montrant des photos de complicité entre une mère et sa fille que Marine a publié sur Facebook et Tik Tok notamment

Placée en foyer, c'est la 7e fugue de Jade

Contactée par Midi Libre, la police nationale de Nîmes a tenu à apporter des précisions sur cette disparition. Selon elle, l'adolescente ne vit pas avec sa mère : elle a été placée dans un foyer par décision judiciaire du 1er décembre 2023. Elle en est depuis à sa 7e fugue, la dernière ayant été réalisée avec une camarade "plus âgée qu'elle", sans avoir pris son téléphone portable.

A Marseille... ou ailleurs

La brigade de protection de la famille du commissariat de Nîmes mène ses investigations pour tenter de retrouver Jade, mais rien aujourd'hui ne permettrait d'affirmer que la jeune fille de 13 ans serait à Marseille. Pourtant, un embryon de profil sur Facebook créé mi-octobre 2023 et présentant une photo de Jade indique "Marseille" comme lieu de résidence.

Pour l'heure enfin, à ce stade de l'enquête, la diffusion d'un "appel à témoignage auprès de la population" n'est pas encore d'actualité.