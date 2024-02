Eau du robinet ou eau en bouteille : quelle différence ?

(ETX Daily Up) - Longtemps négligée au profit de l'eau en bouteille, considérée comme plus sûre, l'eau du robinet pourrait retrouver les faveurs de la population française suite au scandale dit des eaux minérales. Mais quelle est la différence entre ces différentes eaux qui créent régulièrement la controverse ? Voici plusieurs éléments de réponse pour faire des choix (mieux) éclairés.

Plusieurs producteurs d’eau minérale et d’eau de source sont soupçonnés d'avoir eu recours à des traitements non conformes à la réglementation pour les purifier. Un scandale, comme désormais communément nommé, révélé par Le Monde et Radio France qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour que lumière soit faite sur l'affaire. Mais en attendant d'en savoir plus, les consommateurs se retrouvent dans le flou, d'autant plus que les deux médias ont fait état d'"un tiers des marques françaises d’eau de source et d’eau minérale" concernées par ces méthodes de purification non conformes. Pour y voir un peu plus clair, voici les différents critères qui peuvent permettre de distinguer l'eau minérale et l'eau du robinet.

"L’eau pure n’existe pas à l’état naturel. Dans son parcours jusqu’à nos robinets, elle se charge d’éléments à la fois indispensables à notre santé mais peut également rencontrer des substances potentiellement toxiques pour l’organisme. C’est pourquoi l’eau doit subir plusieurs traitements avant d’être considérée comme potable. Elle doit ainsi répondre à de nombreux critères pour permettre à chacun de boire une eau sans aucun risque pour la santé", explique le Centre d'Information sur l'Eau.

Près de 18 millions d'analyses annuelles

Provenant d'eaux souterraines et de surface, l'eau du robinet est prélevée par captage puis est traitée dans une usine pour être "décontaminée" avant de finir dans des réservoirs de stockage, puis d'atterrir dans les robinets des Français. On l'aura compris, le traitement compte parmi les étapes les plus importantes puisqu'il permet d'obtenir une eau potable, autrement dit propre à la consommation et sans risque pour son destinataire. Il s'agit de se débarrasser de certaines substances nocives, parmi lesquelles les bactéries et les virus, les micro-organismes parasites, ou encore les pesticides.

Cette décontamination est réalisée de sorte à ce que l'eau réponde à 63 critères de potabilité "très stricts dictés par le ministère de la Santé et le Conseil Supérieur du secteur d’Hygiène Publique", comme le précise le Centre d'Information sur l'Eau. Plusieurs étapes sont indispensables pour que l'eau obtienne son sésame afin de débarquer dans les robinets, la dernière étant le contrôle qualité et le contrôle sanitaire. "L'eau traitée est contrôlée par le Service des eaux suivant des normes de qualité et de sécurité sanitaire pour la consommation humaine".

Si l'eau du robinet peut inspirer une certaine méfiance, il faut savoir que les autorités sanitaires réalisent chaque année pas moins de 18 millions d'analyses, faisant de cette eau "le produit alimentaire le plus contrôlé". Notons qu'il est possible de consulter les données sur la qualité de l'eau du robinet, que ce soit en mairie, sur votre facture d'eau, ou sur ce site : www.eaupotable.sante.gouv.fr.

Une réglementation spécifique

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les eaux minérales ne répondent pas aux mêmes normes que l'eau du robinet, comme l'explique l'UFC-Que Choisir. "Certaines seraient refusées en réseau public de distribution, car elles ne sont pas conformes aux critères qui définissent une eau potable", précise l'Union Fédérale des Consommateurs. Cela peut notamment concerner les paramètres physico-chimiques, et la teneur en certains oligo-éléments. Mais ce n'est pas tout, puisque les eaux minérales "ne peuvent faire l’objet que de quelques traitements autorisés par la réglementation", comme l'indique le ministère de la Santé. Et de préciser : "La désinfection de l’eau étant interdite". Et c'est tout le problème du scandale révélé par Le Monde et Radio France.

Autre différence avec l'eau du robinet, les eaux minérales - et c'est aussi ce qui les rend nobles aux yeux des consommateurs - sont composées de minéraux et oligo-éléments, et "répondent également à des exigences de qualité physicochimique propres. Mais là encore, des prélèvements et analyses sont réalisés de façon régulière pour déterminer si la réglementation est bel et bien respectée.

"En 2016, plus de 4.200 visites des ARS ou d’un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé ont été réalisées dans l’ensemble des usines de conditionnement d’eau. Au total, pour l’ensemble des 178 eaux conditionnées, plus de 4.500 prélèvements d’échantillons et 120.000 mesures ont été réalisés sur les eaux conditionnées. Plus de 99,9% des analyses étaient conformes par rapport aux limites de qualité fixées par la réglementation", fait savoir le ministère.