Naucelle. L’Ajal, acteur culturel du territoire ségali

Récemment, l’Ajal et ses soutiens se retrouvaient dans une salle du complexe du Vallon des sports pour présenter le bilan de l’année écoulée.

Des temps forts au sein du Pays ségali

Cette année, Fête et détours de la lumière poursuivra son périple dans cinq à sept communes du Pays ségali pour venir à la rencontre de leurs habitants quand le Roots’Ergue Festival s’imposera comme le rendez-vous de fin de saison à l’automne.

Sont également au programme cette année, la deuxième édition du rendez-vous culturel jeune public "Chat’Bouge !" à Ceignac et le tant attendu Tremplin des Cent vallées à Naucelle.

Des actions culturelles pour tous les publics

L’accès des plus jeunes à la culture est une priorité pour l’Ajal qui mènera des itinéraires d’éducation artistique et culturelle avec les groupes Antes et Madzes et La Beluga.

L’association maintiendra aussi son lien avec les publics éloignés de l’offre culturelle notamment à travers le projet hip-hop à l’Ehpad déjà amorcé en 2023.

Une ouverture territoriale

Cette année, l’association désire s’ouvrir sur le territoire départemental dépassant ainsi les frontières du Pays ségali.

Ces nouveaux projets qui s’implanteront sur différents bassins de vie aveyronnais seront menés grâce à la praticité de son nouvel équipement, l’Estafette, la scène guinguette itinérante.

Une année pleine de nouveautés et de surprises que l’Ajal a hâte de partager avec le public.

Retrouvez toutes les informations relatives aux actions de l’Ajal sur son site internet : www.assoajal.fr Facebook Ajal : www.facebook.com/assoajal Et pour plus d’informations : bonjour@assoajal.fr