Le véhicule des secours part en intervention : un accident tue l'un des sapeurs-pompiers engagés

Un terrible accident impliquant un véhicule des pompiers a tué l'un des six soldats du feu qui se trouvaient à l'intérieur, samedi 10 février 2024, dans l'Aisne.

Un terrible accident de la route a coûté la vie à un pompier volontaire, qui partait en intervention dans l'Aisne, ce samedi 10 février 2024.

Six pompiers accidentés

C'est en début de soirée que le drame s'est produit, dans la commune de Trélou-sur-Marne, selon un message publié par le préfet de l'Aisne. Six pompiers partaient sur une intervention quand leur camion a fait une sortie de route. Le véhicule s'est renversé et a percuté un poteau électrique.

Un sergent de 35 ans est mort

"Alors que ses collègues parvenaient à s’extraire du véhicule accidenté, sans blessures sérieuses, l’un d’entre eux restait incarcéré à l’intérieur. L’intervention rapide des secours n’a pas permis de le sauver", ont déploré les services de l'Etat. C'est un sergent de 35 ans qui est malheureusement décédé.

Gérald Darmanin réagit

Dans la nuit de samedi à dimanche, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est dit "très attristé par le décès, dans l’Aisne, d’un sapeur-pompier volontaire dans un accident de la circulation alors qu’il partait en intervention avec 5 de ses collègues". Il a adressé ses "pensées pour sa famille, ses collègues et ses proches".

Très attristé par le décès, dans l’Aisne, d’un sapeur-pompier volontaire dans un accident de la circulation alors qu’il partait en intervention avec 5 de ses collègues. Pensées pour sa famille, ses collègues et ses proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 10, 2024

Les pompiers de France ont également publié un message sur les réseaux. "Tous les sapeurs-pompiers de France sont plongés dans une profonde tristesse en apprenant le décès d’un sous-officier du Sdis de l'Aisne suite à la sortie de route du véhicule parti en intervention.", ont-ils écrit, souhaitant un "prompt rétablissement à l'équipage".

#Deuil | Tous les sapeurs-#pompiers de France sont plongés dans une profonde tristesse en apprenant le décès d’un sous-officier du @Sdis02, suite à la sortie de route du véhicule parti en intervention.

Pensées pour sa famille, proches et amis.

Prompt rétablissement à l’équipage. pic.twitter.com/Wk53IdQF5c — Pompiers de France (@PompiersFR) February 10, 2024

"Thomas Campeaux, préfet de l’Aisne, fait part de sa profonde tristesse et assure la famille, les proches et les collègues du sapeur-pompier décédé de sa compassion et de son soutien dans cette épreuve", a réagi, pour sa part, la préfecture.