Il pousse les personnes âgées dans le lac : un homme suspecté d'avoir agressé plusieurs promeneurs recherché par la police

Au moins trois victimes ont été poussées par surprise dans l'eau glaciale, l'une d'elles a été secourue en état d'hypothermie.

Le Lac de Créteil, dans le Val-de-Marne, lance un appel à témoins suite aux actions d'un "serial pousseur". Une personne s'amuserait en effet à pousser les promeneurs dans les eaux glaciales du plan d'eau, au moins trois victimes ont été recensées dont un membre du collectif du lac de Créteil âgé de 73 ans.

Toutes les victimes qui ont fini à l'eau auraient plus de 60 ans. Elles ont à chaque fois été secourues par des passants ou ont puisé dans leurs forces pour remonter sur la terre ferme. Un plongeon inattendu dans une eau d'une température avoisinant les 9°C peut être fatal pour les plus fragiles. Nos confrères du Parisien rapportent qu'une des victimes, âgée de 70 ans, aurait été frappée avant d'être poussée, et a été récupérée dans un état d'hypothermie.

"La promeneuse qui a été poussée a eu toutes les peines du monde à atteindre une échelle, commente le vice-président de la base de loisirs de Créteil, Thierry Hebbrecht, car "nager tout habillé peut se révéler extrêmement difficile".

La vidéo surveillance analysée

Pour Thierry Hebbrecht, le suspect n'a rien d'un amuseur, ses actes relèvent de la "tentative de meurtre". Les forces de l'ordre seraient à la recherche d'un homme âgé d'une quarantaine d'années et se penchent à présent sur les enregistrements de la vidéo surveillance.

Au début du mois de février, le membre du collectif du lac de Créteil s'était confié au Parisien, le visage tuméfié après son agression. "Cela fait 14 ans que je me promène une heure sur les bords du lac tous les jours. Je n'avais jamais connu cela. J'ai juste peur qu'il y ait d'autres attaques".

Les autres victimes connues ont été poussées au cours de la même semaine. L'une d'elles a témoigné de sa frayeur sur les réseaux sociaux : "aujourd'hui, j'ai fait un plongeon dans le lac de Créteil, poussée par un malade. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Faites attention en vous promenant là-bas".