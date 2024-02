Le jeûne intermittent, méthode la plus populaire pour perdre du poids

(ETX Daily Up) - On ne compte plus les régimes minceur et autres méthodes destinés à perdre du poids, mais certains semblent s'inscrire dans le temps, et même sortir du lot. C'est le cas du jeûne intermittent, devenu la star en la matière, se hissant au rang des programmes les plus populaires sur les réseaux sociaux, et ce malgré les critiques. Le régime, qui consiste à alterner périodes de prise alimentaire et périodes de jeûne, cumule pas moins de 134.000 publications sur TikTok et Instagram, et le hashtag #intermittentfasting a déjà généré plus de deux milliards de vues sur le réseau social chinois.

Les autorités sanitaires ne cessent de le marteler : rien ne vaut une alimentation saine et équilibrée, associée à une activité physique régulière, pour rester en bonne santé et tenter d'inverser la courbe du surpoids et de l'obésité. Mais cela n'empêche pas hommes et femmes de rechercher d'autres solutions pour perdre du poids, qu'il s'agisse de transformer sa silhouette ou de perdre quelques kilos en vue de la saison estivale ou d'un événement spécifique. Et à ce petit jeu, c'est le jeûne intermittent qui semble obtenir les faveurs du public francophone, très largement, comme le révèle une nouvelle étude réalisée par la plateforme de téléconsultation médicale ZAVA. Cette dernière s'est intéressée aux méthodes les plus populaires pour perdre du poids, en analysant des données brutes provenant de TikTok et d'Instagram.

Jeûne et chrononutrition en balance

Malgré les critiques sur ses effets secondaires, dont la sensation de faim et les changements d'humeur, tout comme sur son potentiel impact sur les hormones féminines, le jeûne intermittent semble faire l'unanimité auprès du public. D'après l'étude réalisée par ZAVA, il se hisse même au sommet des méthodes les plus populaires sur les réseaux sociaux pour perdre du poids. Au 6 février dernier, le programme avait généré pas moins de 134.767 publications sur Instagram et TikTok, et plus de deux milliards de vues pour le hashtag dédié sur la plateforme asiatique. Un succès planétaire - ou quasi - qui n'est pas sans rappeler une récente étude faisant état de sa popularité écrasante aux Etats-Unis.

Pour celles et ceux qui ne se seraient pas encore familiarisés avec le jeûne intermittent, ce régime consiste à alterner des périodes de prise alimentaire et de jeûne, réparties sur des tranches horaires définies. Il existe toutefois des sous-catégories de jeûne, comme la méthode 5:2 par exemple, qui permettent de faire varier, selon ses besoins, le nombre d'heures durant lesquelles la prise alimentaire est limitée ou inexistante. Notons que si la méthode fait toujours débat, une étude menée par des chercheurs américains a suggéré l'efficacité de ce régime pour perdre du poids, en association toutefois avec de l'exercice physique. Dans tous les cas, il demeure préférable de parler avec un professionnel de santé avant d'entamer un tel programme, indépendamment de sa popularité sur les réseaux sociaux.

Le régime méditerranéen à la traîne

La chrononutrition, ou le régime starter qui se base sur le même principe, à savoir une alimentation reposant sur l'horloge biologique, avec des aliments spécifiques à consommer selon des moments précis, constitue la deuxième méthode la plus plébiscitée sur les réseaux sociaux. L'étude fait état de plus de 113.000 publications par hashtag sur TikTok et Instagram, et plusieurs dizaines de millions de vues si l'on examine ces termes en français et en anglais sur le réseau social chinois. Parmi les autres méthodes les plus populaires, figurent le régime cétogène (89.564 publications), l'alimentation intuitive (81.230 publications), le déficit calorique (45.684 publications), le régime index glycémique bas (21.690 publications), ou encore le régime Dukan (20.873 publications).

Notons que le régime méditerranéen, dont les vertus sur la santé sont fréquemment mises en lumière par la science, n'arrive qu'à la fin de ce classement, avec 'seulement' 5.249 publications cumulées sur les deux réseaux sociaux. De ses effets sur le tabagisme passif à ses bienfaits sur le cerveau et le coeur, les chercheurs ne tarissent pourtant pas d'éloges sur ce régime connu aux quatre coins du monde. Mais il se pourrait que pour les socionautes, perte de poids ne rime pas forcément avec santé, et que ceux-ci privilégient avant tout les kilos disparus, rapidement si possible, au détriment des recommandations en matière de nutrition pourtant formulées pour agir sur très long terme.

*ZAVA a mené une étude pour révéler les méthodes de perte de poids les plus couramment recherchées par les socionautes francophones. Ces termes ont ensuite été utilisés pour explorer les hashtags pertinents via la barre de recherche TikTok et Instagram. La popularité de ces hashtags a été évaluée en fonction du nombre de publications associées. Les hashtags liés au même sujet ont été regroupés pour obtenir un total de publications pour chacun.