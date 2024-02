Quésaco : les NEET, ces jeunes désoeuvrés sans perspective d’avenir

(ETX Daily Up) - S’insérer sur le marché du travail est un défi pour beaucoup de jeunes, y compris pour les plus diplômés. Mais certains rencontrent plus de difficultés que d’autres. Il s’agit des NEET, ces jeunes adultes sans emploi et non qualifiés.

Cet acronyme vient de l'anglais "not in employment, education or training" ("sans emploi, ne suivant ni études ni formation" en français). Le terme NEET est utilisé pour désigner les jeunes de 15 à 29 ans qui ne suivent pas d'études ou de formation, mais qui ne cherchent pas pour autant un travail. L’Insee estime que 12,5% des Français dans cette tranche d’âge étaient des NEET à la fin de l’année 2023. C’est plus que dans l’ensemble de l’Union européenne, où 11,7% des 15-29 ans n'avaient pas d'emploi ni ne suivaient d'études ou de formation en 2022, selon des chiffres d’Eurostat.

Derrière cette notion se cachent des profils et des parcours de vie très hétérogènes. Certains NEET sont peu voire pas diplômés, ce qui complique grandement leur insertion sur le marché de l’emploi. D’autres ont perdu confiance en leur capacité à trouver du travail à la suite d’un décrochage scolaire, d’une maladie ou de périodes plus ou moins récurrentes de chômage ; ou se consacrent à leur vie de famille par choix, ou par manque de solutions de garde adaptées.

Par ailleurs, des jeunes n’ont pas la moindre perspective d’avenir parce qu’ils sont issus de milieux précaires. Ce phénomène est particulièrement saillant au Royaume-Uni, où 10% des NEET ont dû refuser une offre d’emploi par manque de moyens, selon l’édition 2024 du NatWest Youth Index. Un tiers des jeunes interrogés dans le cadre de cette grande enquête disent qu’ils ne peuvent pas se permettre de faire les études nécessaires pour exercer l’emploi de leur choix.

Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que beaucoup de NEET soient dans le renoncement. Mais étonnamment, certains semblent mieux s'accommoder que d’autres de leur situation. Ils racontent leur routine assez oisive sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement sur TikTok où le hashtag #neet apparaît dans un grand nombre de publications. Les jeunes adultes "ni en emploi, ni en études, ni en formation" présents sur la plateforme se filment en train de lire, de jouer à des jeux vidéo ou encore de partager des moments de complicité avec leurs animaux domestiques.





Mais, que l’on ne se trompe pas, le quotidien de la plupart des NEET est loin d’être aussi divertissant. Certaines vidéos publiées sur TikTok montrent des jeunes adultes totalement désoeuvrés voire même complètement déprimés. Car l’inactivité a tendance à peser sur le moral de celles et ceux qui la subissent. Les jeunes Britanniques sans emploi, qui n’ont aucun projet d’études ou de formation, ont une santé mentale bien plus fragile que leurs compatriotes qui ont des projets d’avenir, d’après l’édition 2024 du NatWest Youth Index.