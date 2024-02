Tabagisme : un impact sur le système immunitaire jusqu'à quinze ans après l'arrêt

(ETX Daily Up) - Cancers, maladies cardiovasculaires, carences, infertilité : la cigarette entraîne de nombreux effets néfastes sur la santé, et certains sont encore peu connus, voire méconnus. Une nouvelle étude révèle que le tabagisme pourrait impacter le système immunitaire sur le long terme. Ces effets néfastes pourraient même persister "pendant dix ou quinze ans" après l'arrêt du tabac. Explications.

"Je ne suis jamais malade, j'ai un très bon système immunitaire". Souvent prononcée de manière mécanique, cette phrase banale en dit long sur la façon dont le système immunitaire agit face à certaines attaques microbiennes, variant considérablement d'un individu à un autre. S'il est acquis que certains facteurs influent sur ces réponses immunitaires, à l'instar de l'âge, du sexe, voire de l'hérédité, d'autres sont pour l'instant moins connus. C'est le cas du tabagisme, un facteur auquel s'est intéressée une équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur. Cette dernière s'est pour cela basée sur la cohorte Milieu Intérieur, qui s'emploie à déterminer et évaluer les facteurs génétiques et environnementaux susceptibles de modifier les réponses immunitaires.

"On sait que certains facteurs, comme l’âge, le sexe ou les gènes, impactent fortement le système immunitaire mais avec cette nouvelle étude, nous voulions savoir quels autres facteurs avaient le plus d’influence", explique Darragh Duffy, responsable de l’unité Immunologie translationnelle à l’Institut Pasteur, dans un communiqué. Pour les besoins de leurs travaux, les scientifiques ont prélevé des échantillons sanguins auprès des 1.000 participants âgés de 20 à 70 ans, en bonne santé, de la cohorte Milieu Intérieur, et les ont soumis à de nombreux microbes, pour observer la réaction de leur système immunitaire. Le tout en mesurant les niveaux des cytokines, des protéines impliquées dans les défenses immunitaires.

Publiés dans la revue Nature, ces travaux ont cherché à déterminer quels facteurs influaient le plus sur les réponses immunitaires, parmi lesquels l'indice de masse corporelle, le tabagisme, le sommeil, l'activité physique, la vaccination, ou encore les maladies infantiles. Ces recherches ont permis de distinguer trois variables plus influentes que les autres, dont le tabagisme. Un facteur qui, selon Darragh Duffy, "pourrait avoir autant d'influence sur certaines réponses immunitaires que l'âge, le sexe ou les variables génétiques". Les scientifiques ont non seulement observé une réponse inflammatoire plus importante chez les fumeurs, mais aussi une altération de l'activité de cellules impliquées dans la mémoire immunitaire.

"En comparant les réponses immunitaires de fumeurs et d’ex-fumeurs, nous avons constaté que la réponse inflammatoire revenait rapidement à la normale après l’arrêt du tabac mais que l’impact sur l’immunité adaptative perdurait dans le temps, pendant dix ou quinze ans", poursuit le chercheur. Et de préciser : "C’est la première fois que l’on met en évidence l’influence au long cours du tabagisme sur les réponses immunitaires". L'équipe de scientifiques explique ce phénomène par des mécanismes épigénétiques, autrement dit par des modifications réversibles de l'expression génique en lien avec les défenses immunitaires.

Ces conclusions pourraient permettre de mieux comprendre l'impact du tabagisme sur l'immunité des personnes en bonne santé ou malades, et montrent également l'importance d'arrêter de fumer le plus tôt possible. Une récente étude canadienne, qui s'est intéressée à l'impact de l'arrêt du tabac, non pas sur l'immunité, mais sur l'espérance de vie, a de son côté montré que les bénéfices intervenaient rapidement et à tout âge.