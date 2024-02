Salles-la-Source. Déchets : pas de sac orange, mais des composteurs

Lors de la distribution des sacs d’ordures ménagères, les élus sensibilisent sur l’importance de bien trier les déchets de façon à optimiser les coûts de collecte. "Il ne faut surtout pas mettre autre chose que des emballages dans ces sacs jaunes et pas d’objets en verre, ni de déchets végétaux comme les épluchures ou les restes de repas. Pour ces derniers, nous avons fait le choix de ne pas organiser une collecte supplémentaire de sacs orange contenant des déchets organiques, mais de fournir aux habitants des composteurs à prix coûtant. Pour ceux qui habitent en appartement, il est possible de s’organiser avec le voisinage. Nous sommes une commune rurale, il sera toujours possible de composter les déchets végétaux. Si non utiliser les sacs noirs", explique Bernard Causse, adjoint au maire. "Ces distributions sont l’occasion de rencontrer les habitants et d’être à l’écoute de leurs remarques, questions ou encouragements", observe Olivia Maillebuau, conseillère municipale.

Pour retirer un composteur cela est possible à la Maison du territoire de la communauté de communes à Marcillac, aux horaires d’ouverture de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 17 heures. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore pu retirer leurs sacs jaunes, une dernière distribution est organisée à Mondalazac, dimanche 25 février, de 9 heures à 12 heures. Plus tard, il faudra s’adresser en mairie.