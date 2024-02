Deux artistes marmots à connaître !

Résidant à Moncan, Johanna De Cloître et Antoine Chopin se jouent des notes musicales pour inonder la vallée marmotte de leur talent. Ce 13 janvier, Johanna a concouru au concours International de piano de Nice, au Centre. Arrivée en finale, c’est à l’auditorium du C.U.M de Nice qu’elle a interprété le 20e concerto de Mozart avec l’orchestre de l’opéra de Nice ainsi qu’une pièce de Gilbert Rosso créée pour l’occasion. C’est devant 4 finalistes qu’elle a remporté le Grand prix d’interprétation October Equus.

Antoine, quant à lui, est coach vocal, professeur de chant et chef de chœur. Tous deux animent la chorale "Les voix d’Olt" et proposent tous les deux, stages et académies à Moncan.

Leurs talents musicaux nous éblouissent !