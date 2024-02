La radio, l'atout pour séduire les "swing voters"

(ETX Daily Up) - La course à la Maison Blanche ne fait que commencer. Et pour toucher davantage d'électeurs, la radio se positionne comme un atout redoutable. D'après la dernière étude Nielsen, la bande AM/FM permettrait de toucher 23% supplémentaires des "swing voters", ces électeurs indécis dont le vote peut faire basculer une élection.

Longtemps considérée comme le média le plus fiable, la radio pourrait bien jouer encore un rôle déterminant lors des élections présidentielles américaines, en novembre 2024. Selon la dernière étude Nielsen, la radio s'impose comme un média déterminant pour séduire les "swing voters", ces électeurs n'ayant pas systématiquement voté pour un parti précis ou qui ne se sont pas encore décidés. Une base d'électeurs très prisée pour les partis des Républicains et des Démocrates, particulièrement cette année alors que l'issue de la bataille qui devrait opposer l'ancien président Donald Trump à l'actuel président Joe Biden reste encore floue. D'après les données de l'étude, en incorporant la radio dans le budget des campagnes électorales, le média permettrait de toucher 23% supplémentaires des électeurs non affiliés, les fameux "swing voters".

La radio, plus forte que la télé

Pour déterminer l'influence de la radio, les chercheurs ont examiné la course au Sénat de Pennsylvanie en 2022 entre le Dr Mehmet Oz et John Fetterman. L'objectif ? Comprendre comment la radio peut aider à atteindre davantage d'électeurs.

Selon les analyses de Nielsen, si la campagne de 2022 avait alloué 20% du budget pour des spots à la radio, cette stratégie aurait permis de toucher plus de 15 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales (+17%) en 2023, et ce, sans augmenter les dépenses. Nielsen a démontré que la campagne sénatoriale de 2022, menée uniquement à la télévision linéaire, le câble et les plateformes, et donc sans l'aspect "radio", aurait subi une perte de 12% de "reach" auprès des électeurs en 2023.

"La campagne de John Fetterman en 2022 a bénéficié d'une augmentation de 10% grâce à la radio par rapport à la campagne télévisée locale, ce qui a représenté 676.000 électeurs supplémentaires sans coût additionnel. Fetterman a remporté l'élection avec moins de 300 000 voix d'avance, ce qui souligne l'importance d'une optimisation complète de votre mix média", a expliqué Nielsen dans son rapport.

Et les retombées positives sont également visibles auprès des électeurs des différents partis. Le "plan média optimisé", aurait permis de toucher 15% de nouveaux électeurs démocrates, soit 5,7 millions d'électeurs supplémentaires, d'après les prévisions de Nielsen. Même constat chez les Républicains, avec une augmentation de 15% de nouveaux électeurs, soit 4,9 millions de nouveaux votants.

Comment expliquer l'attrait de la radio auprès des électeurs ? Sur les 3000 personnes interrogées par Nielsen dans son rapport "2023 Consumer Survey Report", 70% d'entre eux ont estimé que la télévision diffusait trop de publicités. Un ressenti qui peut dissuader les téléspectateurs, en particulier les plus jeunes. D'un autre côté, 63% des amateurs de radio AM/FM n'évitent presque jamais les publicités à l'antenne.

La radio permet d'atteindre 29% de plus de personnes qui regardent la télévision moins de 2 heures par jour. C'est donc plus efficace que la télévision connectée (CTV) ou les réseaux sociaux.