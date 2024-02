À quel moment de l'année faut-il arrêter de nourrir les oiseaux, au risque de leur nuire ?

Si les nourrir est une belle marque d'empathie pour aider nos amis à plumes à affronter l'hiver, il est impératif de stopper ce nourrissage vital à une certaine période de l'année, au risque de leur nuire.

Durant quelle période de l'année peut-on nourrir les oiseaux ?

La réponse de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) est formelle : il ne faut nourrir les oiseaux du jardin que lors de la saison hivernale, c’est-à-dire de la mi-novembre à la fin mars.

Dès que la météo se radoucit, entamez le processus de sevrage en diminuant les quantités progressivement, afin de rendre la transition plus douce pour les oiseaux.

En effet, lorsque les beaux jours arrivent, l’écosystème se réveille et fournit alors suffisamment d’éléments naturels (insectes, baies…) pour les volatiles réussissent à se sustenter eux-mêmes sans trop d’efforts, même en milieu urbain !

Leur laisser des repas à disposition va alors devenir dangereux pour eux et nuire à leur santé.

Ne pas les rendre dépendants de l'être humain

De fait, les graisses et nutriments présents dans les graines ou boules de graisse sont néfastes pour les oisillons, qui suivent une alimentation strictement à base de protéines.

Le risque de transmission de maladies est également accru lors des regroupements, du fait des températures plus élevées.

De plus, si les oiseaux ont accès toute l’année à de la nourriture facilement, ils deviennent alors dépendants de l’être humain et peuvent oublier comment chasser et obtenir les aliments les plus adéquats à leur biologie.