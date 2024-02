Un tiers des salariés français se servent de l’intelligence artificielle au travail

(ETX Daily Up) - Les effets réels de l’intelligence artificielle sur l’emploi sont encore difficiles à évaluer, ce qui n’empêche pas certains salariés de se saisir de cette technologie. Ce phénomène prend de l’ampleur en France, où 32% des employés de bureau ont déjà utilisé des outils d’automatisation dans le cadre du travail.

Il semblerait que les actifs soient satisfaits de l’arrivée de l’intelligence artificielle dans leur quotidien professionnel. Plus de 70% de ceux qui se servent de cette technologie dans le cadre de leurs missions déclarent que cela leur a permis d’être plus productifs, d’après une nouvelle étude de Slack*. Les travailleurs estiment que l’IA est particulièrement utile pour automatiser les flux de travail (47%), rédiger divers documents (42%) ou encore résumer des contenus (31%). Plus généralement, les employés de bureau français voient l’intelligence artificielle comme une opportunité de ne plus consacrer autant de temps à la réalisation de tâches répétitives à faible valeur ajoutée, telles que la saisie de données, la mise à jour régulière de systèmes ou de fichiers, et la gestion des mails/messages.

Cela conduirait à un gain de temps considérable, si l’on en croit les principaux intéressés. Pour cause, les salariés de l’Hexagone consacreraient plus d’un tiers de leur temps de travail à ce genre d’opérations. Ils disent que cela les empêche de se consacrer à d’autres missions plus valorisantes et à plus forte valeur ajoutée, ce qui a une incidence sur leur satisfaction vis-à-vis de leur propre travail quotidien et donc sur leur épanouissement professionnel.

Un manque de consignes de la part des employeurs

Dans ce contexte, on pourrait s’attendre à ce que les salariés soient très enthousiastes à l’idée que les entreprises de l’Hexagone intègrent de plus en plus l’intelligence artificielle à leur fonctionnement interne. Mais ils ne le sont pas nécessairement. Un tiers des sondés se disent préoccupés par le fait que l’intelligence artificielle réalise, à leur place, certaines de leurs tâches professionnelles, tandis que 23% sont dans l’expectative.

La perception paradoxale de l’utilisation de l’IA par les employés français est certainement due à un manque d’anticipation de la part des managers et dirigeants d’entreprise. Quelque 42% des personnes interrogées par Slack disent qu’elles n’ont reçu aucune orientation de la part de leurs supérieurs sur la manière d’utiliser les outils d’intelligence artificielle au travail. Pourtant, les patrons ont une idée assez nette des gains que pourrait engendrer l’intégration de l’IA générative dans les activités de leur entreprise. C’est pourquoi la grande majorité d’entre eux ressentent une certaine urgence à mettre ce processus en place (84%).

Il semble donc primordial que les entreprises anticipent davantage les attentes et les craintes de leurs collaborateurs vis-à-vis de l’intelligence artificielle générative, et leur proposent des formations qui leur permettront d’apprendre à se servir intelligemment de cette technologie. "La majorité des personnes qui utilisent l'IA et l'automatisation commencent déjà à constater des gains de productivité", déclare Christina Janzer, Vice-présidente senior en charge des études et de l'analytique chez Slack, dans un communiqué. "Mais les données indiquent que le fait de ne pas fournir de conseils ou d'instructions sur l'IA peut empêcher les employés de l'essayer. Si vous cherchez à préparer votre personnel à la révolution de l'IA, vous pouvez commencer par fournir des directives sur la façon dont l'IA peut être utilisée au travail".

*Cette étude a été réalisée par le Workforce Lab de Slack auprès de 10.281 employés de bureau aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni entre le 10 et le 29 janvier 2024.