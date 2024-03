Salles-la-Source. Biodiva : une bourse d’échange ce dimanche à la salle des fêtes

Biodiva est une association de passionnés de jardinage, fleurs ou potager. Les adhérents répondent "présent" à l’invitation de Variété Locales 12, l’association qui organise la journée greffe d’arbres fruitiers ce dimanche 17 mars à 14 heures à la salle des fêtes de Salles-la-Source. Ils organiseront une bourse d’échange de plants et de semences dans le but de sauvegarder des variétés anciennes ou rares. Par exemple, c’est une belle collection de graines de tomates, poivrons, aubergines et de fleurs… qu’ils ont eux-mêmes récoltés, qui seront échangées entre adhérents ou futurs adhérents à l’association. Ces graines seront semées en prévision de plantations dans leurs jardins et dont ils échangeront les jeunes plants en surplus lors des bourses du mois de mai. Rendez-vous est aussi donné ce dimanche à 10 heures à la salle des fêtes de Salles-la-Source pour l’assemblée générale de l’association, avec comme principaux points de l’ordre du jour : le bilan de l’année 2023 et le programme des animations de l’année 2024. Un repas partagé est possible pour les "biodivens" qui participeront aux deux rencontres (assemblée générale et bourse d’échange).

Avec l’arrivée du printemps, il est temps de penser au jardin et de faire les premiers semis. C’est aussi le moment de faire ses greffes pour ceux qui veulent avoir des fruits dans leur jardin.

Rendez-vous donc à partir de 14 heures à la salle des fêtes de Salles-la-Source, ce dimanche 17 mars.