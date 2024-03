Ce bâtiment en forme de vague a été imprimé en 3D à une vitesse record

(ETX Daily Up) - Le plus grand bâtiment imprimé en 3D d'Europe vient d'être inauguré à Heidelberg, en Allemagne. Sa construction, avec des murs en forme de grande vague, n'a nécessité que 140 heures de travail, ce qui ouvre de belles perspectives pour "imprimer" d'autres bâtiments, encore plus imposants.

Le spécialiste de l'impression de bâtiments Peri 3D a utilisé une imposante imprimante du fabricant Cobod pour la construction de ce bâtiment, qui abrite désormais un centre de données. Cette performance marque inévitablement une avancée dans l'industrie de la construction.

Ses murs, en forme de vagues, ont entièrement été montés à l'aide de la technologie d'impression 3D, via l'imposante imprimante de construction 3D BOD2 de Cobod. L'impression des murs du bâtiment de 54 m de long, 11 m de large et 9 m de haut n'a nécessité que 140 heures de travail pour une superficie totale de 600m2. Cela équivaut à un taux d'efficacité d'environ 4 m2 par heure, soulignant les progrès de ce type de technologie.

Ce bâtiment ne se distingue pas que par son mode de construction. Il n'a en effet aucune fenêtre et ne dispose que de quelques portes, ce qui est propre à un data center, notamment pour des questions de sécurité. D'autre part, ses murs ont une forme de vague, une caractéristique qui a également donné son nom au bâtiment, surnommé "The Wavehouse". Or, de telles formes auraient difficilement pu être réalisées avec des méthodes de construction conventionnelles, la 3D laissant place à l'imagination et à de nouvelles formes de bâtiments.

Ces dernières années, de nombreuses maisons individuelles et même des hôtels ont été imprimés en 3D. Il est donc désormais possible de réaliser la même chose à l'échelle d'un bâtiment bien plus imposant.

À noter qu'il existe actuellement une soixantaine d'imprimantes de ce genre actuellement en fonction dans le monde.