Nos chats et chiens peuvent-ils suivre un régime sans viande ?

(ETX Daily Up) - Est-il possible d'alimenter son animal de compagnie sans viande ? Alors que les régimes végétariens sont souvent promus pour leurs bienfaits sur la santé humaine, se pose la question de leur pertinence pour les chats et les chiens.

Le 20 mars est la Journée internationale sans viande, une occasion de réfléchir aux régimes végétariens qui sont souvent associés à des bienfaits pour la santé humaine. Mais qu'en est-il de nos animaux de compagnie, tels que les chats et les chiens ? Les recherches scientifiques fournissent des premiers éléments de réponse à cette question, explorant la possibilité de régimes sans viande pour nos amis à quatre pattes.

Déconseillé pour les chats

Le chat est un animal strictement carnivore dont le système digestif est uniquement adapté aux protéines animales. Comme l’expliquait le Dr Charlotte Devaux en 2018 à Sciences et avenir, "le chat est un carnivore strict qui a impérativement besoin de recevoir des tissus animaux dans son alimentation pour obtenir les éléments qui lui sont essentiels".

Néanmoins, d'après une étude britannique de 2023, les chats qui présentaient un régime végétalien jouissaient d’une meilleure santé que les chats carnivores. En ne mangeant pas de viande, ils seraient moins exposés à des troubles de santé, et donc moins sujets à des visites chez le vétérinaire. Même parmi les chats plus âgés ou stérilisés, un régime sans viande est associé à une meilleure santé, prévenant ainsi les risques d'embonpoint et de calculs urinaires.

Néanmoins si ces bienfaits ont été prouvés, les données de l’enquête sont à prendre avec des pincettes. D'abord parce que l'étude nécessite davantage de recherches, mais aussi parce qu'ils peuvent, comme les humains, subir des carences nutritionnelles importantes. Justine Shotton, docteure et présidente de la British Veterinary Association (BVA) s’est exprimée sur le sujet et met en garde contre les risques potentiels : "Si, sur le papier, un régime végétalien pour chats peut inclure des suppléments ou des alternatives aux protéines d’origine animale, par exemple, rien ne garantit que ceux-ci seront biodisponibles pour le chat ou qu’ils n’interfèreront pas avec l’action d’autres nutriments". Il est donc plus prudent d'attendre des études plus approfondies, et surtout de consulter un vétérinaire avant de soumettre son chat à cette transition alimentaire.

Plus adapté chez les chiens

Contrairement aux chats, les chiens sont omnivores. Le chien s’est habitué à se nourrir des restes issus de l’alimentation humaine. Son alimentation est plus variée : on y retrouve aussi bien de la viande, que des féculents ou des légumes. Une étude de l'Université de Winchester parue en 2022 a justement démontré que les chiens au régime sans viande semblaient en meilleure santé que ceux nourris avec une alimentation comprenant de la viande.

L’étude démontre que les chiens au régime sans viande sont quatre fois moins susceptibles de subir une visite chez le vétérinaire comparé à ceux soumis à une alimentation plus conventionnelle. De plus, ces chiens affichaient généralement une meilleure santé globale et étaient moins sujets à des troubles digestifs. Les chiens allergiques ou ayant du mal à tolérer les croquettes traditionnelles peuvent également être soulagés par une alimentation végétalienne.

Mais il faut rester vigilant sur l’apport de nutriments des chiens, afin d’éviter les carences. "Le chien est un animal omnivore, il peut donc s'accommoder d'un régime végan en veillant à lui assurer un apport suffisant en protéines végétales", indique le vétérinaire Francis Périn, sollicité par Futura. "Il a tout de même besoin de davantage de protéines que l'Homme (30 à 35 %). Il faudra aussi lui fournir des vitamines et minéraux complémentaires", déclare l’expert.