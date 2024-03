Salles-la-Source. Comité des fêtes : mobilisation mercredi pour préparer les 1er avril et 1er mai

Le comité des fêtes de Salles-la-Source a déjà établi un programme de festivités pour l’année. Les deux premières auront lieu pour Pâques, lundi 1er avril à partir de 15 heures avec une chasse aux œufs place du Griffoul (place avec fontaine en haut du village) : ouvert aux petits et aux grands, un jeu de devinettes. Il est prévu un goûter partagé, les boissons seront offertes. Suivra la fête traditionnelle du mercredi 1er mai.

Pour affiner les préparations de ces deux évènements, une réunion est prévue, mercredi 27 mars à partir de 18 h 30 à la salle du conseil à la mairie. "Nous attendons des volontaires, du renfort ! Aides pour cacher les œufs, coup de main le 30 avril pour l’installation des équipements pour le 1er mai, des sourires et du dynamisme… mais on vous attend aussi pour partager les bons moments !", expriment les membres du bureau. Qui ajoutent : "Bienvenue à ceux qui terminent le travail un peu plus tard : venez nous rejoindre."

Pour tous renseignements : cdf.salleslasource@gmail.com