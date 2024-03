Jardinage : carottes, ciboulette, oignons, courgettes… Que planter ou semer dans votre potager au mois d’avril ?

Au mois d’avril, voici venu le moment des plantations et semis. Si vous êtes un néophyte du jardinage au potager, voici un point sur les légumes à planter ou semer en avril.

Au mois d’avril, les plantations et semis à réaliser au potager ne manquent pas :

Les légumes-racines

Il vous faudra semer les radis toutes les deux semaines, les betteraves (uniquement si la température extérieure dépasse 10°C) en ligne graine par graine. C’est également le moment pour le semis de carottes (à moins que vous les ayez déjà semées en mars), de navets (les variétés de printemps à récolter avant l’été) et d’oignons. Les oignons pourront également être plantés tout comme les pommes de terre (uniquement s’il fait plus de 10°C) et les topinambours.

Les légumes-feuilles

Semez choux cabus, épinards (n’attendez pas, les épinards n’aiment ni la sécheresse ni la chaleur), laitues.

Les légumes-fleurs

Semez les choux-fleurs et plantez les artichauts en gardant un bon espace autour du pied (1 mètre).

Les légumes-fruits

Semez les concombres (s’il fait encore froid chez vous, préférez les semer sous abri), les courgettes, les piments, les poivrons. Plantez les melons. Quant aux haricots, il n’est possible de les semer que si la température de la terre est égale ou supérieure à 15°C, si ce n’est pas le cas, il faudra attendre le mois de mai.

Les aromatiques

Plantez aneth, ciboulette, mélisse, menthe, romarin, sauge, thym, verveine. Côté semis, on n’oubliera pas le basilic (à semer plutôt à l’intérieur), le cerfeuil, la coriandre, le persil (le persil semé entre avril et juin présente une meilleure résistance et conservation que le persil semé plus tard).