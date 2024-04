Des micro-plastiques dans les sédiments des lacs de montagne

(AFP) - Tombés du ciel ou charriés par les écoulements, les micro-plastiques, déchets minuscules de moins de cinq millimètres, s'accumulent dans les sédiments des lacs alpins avec un impact sur la faune, la flore et les humains, explique Julia Dusaucy, docteure en sciences de l'environnement, dans un entretien avec l'AFP.

Quels sont les principaux enseignements de votre thèse, consacrée aux micro-plastiques dans les lacs du Bourget, d'Annecy et dans le lac d'altitude du Merlet supérieur (Savoie)?

Aujourd'hui, quand on cherche du micro-plastique, forcément on en trouve: il y en a partout, dans les lacs d’altitude, au sommet du Mont-Blanc et même de l'Everest. J'ai cherché à établir un état des lieux de la contamination, à les mesurer dans les eaux de surface, de profondeur, dans les sédiments et essayé de comprendre d’où ils viennent.

Ils sont en majorité issus de la fragmentation d’objets plastiques plus gros, comme des déchets abandonnés ou des fibres de vêtements. On trouve également des nanoplastiques, d'une taille inférieure à un micromètre.

Le lac Merlet ne reçoit pas de potentiels polluants émis par les activités humaines. Il est comme un puits qui recevrait ce qui tombe du ciel, donc la pollution vient en majorité des retombées atmosphériques (vent, neige, pluie).

Dans les lacs du Bourget et d'Annecy, situés dans des zones plus urbaines, une grande part vient des retombées atmosphériques mais aussi des eaux résiduelles urbaines, des eaux pluviales et du ruissellement des chaussées.

Que deviennent les micro-plastiques une fois dans les lacs, quels sont leurs effets sur notre santé et sur les milieux naturels?

Ils vont s'accumuler de façon préférentielle dans le sédiment du lac. Les lacs vont agir comme des puits de micro-plastiques, ce qui va protéger en quelque sorte les fleuves à l'aval. L'évolution des quantités est difficile à évaluer.

On soupçonne fortement des impacts peut-être importants sur la faune qui vit dans le sédiment. En outre, le lac du Bourget est une ressource en eau et en poisson pour les habitants, donc il peut y avoir d’autres impacts inconnus à ce jour.

Il y a très peu d’études sur ce sujet, on ne peut pas se baser sur des résultats scientifiques pour dire +les micro-plastiques sont dangereux pour l’espèce humaine+, même si c'est probablement le cas au vu des additifs utilisés dans la fabrication.

Des études montrent qu'on en a dans les poumons, le placenta, le sang, les intestins, on sait qu’ils sont là mais on ne sait pas trop ce qu’ils nous font. Le plastique est quelque chose de chimique et il y a forcément des impacts sur l’espèce humaine, les animaux, la flore.

Que peut faire le citoyen pour lutter contre cette pollution aux micro-plastiques?

On ne peut pas agir de façon directe sur les retombées atmosphériques en mettant par exemple des filets au-dessus des lacs, mais par contre on peut agir en réduisant l’usage du plastique.

Le plastique est un matériau assez incroyable du point de vue de la résistance, de la souplesse, il est nécessaire dans plein de domaines comme la médecine, la science, mais il y a un combat à faire contre le plastique à usage unique.

Le mieux, c’est de faire attention sur les emballages pour nos courses. Il est estimé que plus de 40% de la demande de plastique en Europe est liée au packaging et on retrouve ces types de plastique dans les lacs et en montagne.

Il faut privilégier le vrac, les pots en verre, le métal et le carton qui se recyclent beaucoup mieux. Les consignes pour le verre, c’est super: on peut avoir l’impression de revenir en arrière mais c'est une très bonne chose. Quant aux contenants en plastique réutilisables, il vaut mieux s'abstenir de les utiliser, surtout au four ou au microonde, et boire de l'eau du robinet.