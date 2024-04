METEO. Crues majeures et fortes pluies : 2 départements en rouge et 8 en orange, les prévisions pour ce mardi

Le point sur les vigilances activées dans votre département ce mardi.

Après la Vienne et l'Indre-et-Loire le week-end de Pâques, c'est à présent l'Yonne et la Saône-et-Loire qui sont maintenus en vigilance rouge pour des risques de crues majeures, mardi 2 avril 2024. Météo France place également 8 départements en vigilance orange : Indre-et-Loire, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Nièvre, Aube et Côte-d'Or.

En Indre-et-Loire, plus de 500 personnes ont dû être évacuées dans la soirée de dimanche à Chinon, alors que la crue atteignait 5,43 mètres. Dans ce même département, un kayakiste est toujours porté disparu depuis samedi.

Voici les cours d'eau où la prudence est encore de mise ce mardi :

Les cours d'eau en vigilance crues ce mardi. Vigicrues

Et 45 départements en vigilance jaune

Météo France place 45 départements en vigilance jaune ce mardi :

Risques de crue : Gers, Landes, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Ardèche, Rhône, Loire, Allier, Cher, Loirer, Loir-et-Cher, Indre, Vienne, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Oise, Somme, Pas-de-Calais, Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Moselle, Bas-Rhin, Vosges et Haute-Saône.

Vigilance pluie-inondation : Manche, Finistère et Morbihan

Vigilance vents violents : Manche, Finistère et Morbihan

Vigilance avalanches : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes.

55 départements en vigilance mardi 2 avril 2024. Météo France

