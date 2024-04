Avec l’inflation, les Z préfèrent les rendez-vous virtuels

(ETX Daily Up) - Plus pratiques, plus rapides, moins coûteux, plus efficaces… la génération Z trouve de multiples qualités aux rendez-vous virtuels. A tel point que les dates sur Zoom ou Facetime se substituent de plus en plus aux dates en personne. Selon une étude américaine, les deux tiers des Z préfèrent dorénavant faire connaissance via un appel vidéo plutôt que de se rencontrer physiquement.

On pensait les rendez-vous virtuels révolus depuis la fin du Covid et de la pandémie. Mais c’était sans compter sur les Gen Z qui privilégient cette option en cette période d’inflation. Selon une étude de l’application de rencontres Wingman*, relayée par Business Insider, 65% des célibataires interrogés ont déclaré préférer l’appel vidéo au rencard classique pour un premier rendez-vous galant.

Pour la génération Z, les premiers rendez-vous virtuels sont un moyen efficace de tester rapidement l'alchimie avec leur partenaire potentiel. Mais c'est aussi, contre toute attente, l'occasion de faire quelques économies. Car oui, entre le coût du transport, de la nourriture et des boissons, sortir est devenu cher avec la hausse du coût de la vie, spécialement pour les jeunes qui peuvent rencontrer plusieurs personnes en même temps.

Tina Wilson, la fondatrice de Wingman, sollicitée par Business Insider, a déclaré au média que cet engouement pour les rencontres virtuelles était "le changement le plus notable depuis l’apogée de la pandémie". Zoom, Facetime, Whatsapp, les moyens de se rencontrer sans se déplacer ne manquent pas. Certains célibataires vont même jusqu’à organiser des dîners à distance, en commandant respectivement des plats à emporter, pour reproduire un "vrai rencard". "Les utilisateurs de ce groupe d'âge plus jeune ne sourcillent absolument pas et se disent que c'est efficace, que c'est génial", explique Tina Wilson.

A ceux qui pensent que les rendez-vous virtuels ne peuvent pas remplacer entièrement les rencontres en personne - comment savoir s'il existe une alchimie entre deux personnes à distance ? - ces dates en visio n’empêcheraient pas les jeunes de savoir s’il y a une étincelle. Car les Z savent exactement ce qu’ils recherchent en amour. Ces rendez-vous seraient donc parfaits pour ne pas perdre de temps. "Au premier signe d'alerte, ils s'en vont", précise Tina Wingman.

Cette nouvelle tendance s’inscrit dans la lignée d’autres concepts pratiqués par la jeune génération en matière de dating. On a pu constater à travers le zero dating (rencontres informelles avant le rencard officiel) ou le stack dating (rencards courts étalés dans la journée), que la génération Z souhaite dédramatiser les rencontres amoureuses sans perdre de temps inutilement avec la mauvaise personne.

*Cette étude de Wingman a été menée auprès de 500 utilisateurs de l’application de rencontre âgés de 18 à 27 ans.