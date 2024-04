VIDEO. "C’est le moment de me vanner" : la réaction pleine d’humour du plongeur Alexis Jandard après sa chute "devant la France entière"

Le plongeur français est le premier à rire de cette chute devant le président de la République, découvrez sa réaction.

Le premier concerné est aussi le premier à rire de la situation. Jeudi 4 avril 2024, lors de l’inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis, les plongeurs français ont démontré tout leur talent devant Emmanuel Macron… mais l’image qui restera, c’est celle d’Alexis Jandard, un des espoirs français de la discipline pour les JO de Paris 2024, qui a chuté de son plongeoir.

On le voit glisser, rebondir lourdement sur le dos contre le plongeoir, et faire une chute qui prête à sourire. "Déjà, je tiens à rassurer tout le monde : tout va bien, je ne me suis pas fait mal. Il y avait un peu de sang, mais c’est pas grave. Ça ne m’empêchera pas d’aller m’entraîner cette après-midi", s’est exprimé le sportif français sur les réseaux sociaux, tout sourire.

"J’ai glissé chef"

Il s’explique sur sa chute : "non, je n’ai pas glissé, mais j’ai eu une petite faiblesse sur la jambe. Ça m’a fait chuter devant le président, devant la France entière. Amusez-vous, c’est le moment de me vanner… Parce que là, franchement, je le mérite de ouf !"

Médailles d’or du fair play et de l’humour pour @AlexisJandard ??

Il s'est vautré sur son plongeoir à l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis mais il assume avec panache! 😂

La vidéo se termine avec une dernière touche d’humour : "j’ai glissé chef", écrit le sportif français avec en fond la musique du film "La septième compagnie".