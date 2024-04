Consultations médicales : poser un lapin à votre médecin va vous coûter 5 euros, l'essentiel des annonces de Gabriel Attal

Le Premier ministre recevait la presse quotidienne régionale à Matignon, ce samedi 6 avril. Il a dévoilé un certain nombre de mesures qui feront certainement partie du prochain plan Santé.



Le gouvernement veut que certains rendez-vous médicaux non-honorés soient à l'avenir sanctionnés d'une pénalité financière de 5 euros à la charge du patient fautif, a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal ce samedi 6 avril dans un entretien avec plusieurs titres de la presse régionale.

Le chef du gouvernement avait déjà annoncé lors de sa déclaration de politique générale sa volonté de mettre en place cette sanction dite "taxe lapin". Celle-ci s'inscrit dans une batterie de mesures annoncées ce samedi pour tenter de répondre à la crise du système de soins de ville avec la volonté de récupérer 15 à 20 millions de créneaux médicaux.

Alors que les difficultés d'accès à un médecin, de surcroît spécialisé, peuvent être immenses pour les Français, plusieurs des mesures préconisées par le gouvernement pour "libérer des millions de créneaux chez les médecins généralistes" ont été dévoilées ce samedi à Matignon; où était présente La Dépêche du Midi.

Désengorger les cabinets médicaux

Notamment dans la simplification des procédures médicales.

Ainsi, les prescriptions pour des consultations pour des angines et des cystites, qui représentent 9 millions de cas, pourront être directement réalisées par les pharmaciens, et ce "à partir de juin".

Autres mesures dévoilées par le Premier ministre, quand il n'y a pas ou peu de corrections à réaliser sur les verres, plus besoin d'ordonnance pour refaire ses lunettes, directement chez l'opticien.

Plus besoin non plus d'ordonnance pour se rendre chez un kiné ou tout autre médecin spécialisé, des mesures qui seront expérimentées d'abord dans 13 départements pilotes.

Chez un psychologue, et notamment pour les jeunes dans le cadre de "Mon soutien psy", plus besoin d'ordonnance non plus. Mais la rémunération de ces consultations "psy" passera de 30 à 50 euros, alors qu douze séances seront remboursées au lieu de huit.

Toujours dans le cadre d'une simplification, 4 000 assistants médicaux seront recrutés.

Pour les soirées (de 18 heures à minuit) et les week-end, Gabriel Attal veut inciter financièrement les médecins à être plus disponibles dans ces créneaux pour éviter l'engorgement aux urgences, et ce afin "que chaque Français soit certain de pouvoir trouver un médecin quand il en a besoin". Il menace les médecins de mesures contraignantes s'ils ne jouent pas le jeu.

Enfin, quant à la lutte contre les déserts médicaux, le Premier ministre préconise le doublement des places en 2e année de médecine dans les facs, l'incitation au retour pour les jeunes étant partis faire leurs études dans les pays de l'Est, mais refuse de contraindre les médecins de s'installer en zone rurale ou défavorisée.