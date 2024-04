Flavin. Bien être : à la découverte du Qi Gong

A la rentrée sportive de septembre 2023 le club Sport Gym a ouvert un cours de découverte du Qi Gong qui a attiré de nombreuses personnes intéressées pour pratiquer cette "gymnastique chinoise de l’énergie".

L’origine du Qi Gong se perd dans la nuit des temps en Chine il y a quelque 5 000 ans ou plus. Que peut donc nous apporter le Qi Gong aujourd’hui ? Le Qi Gong est une discipline visant à maîtriser le souffle, ou énergie vitale. Le Qi comprend deux courants d’énergie opposés, yin et yang, dont l’équilibre peut être perturbé en raison de dysfonctionnements internes et de causes externes.

La pratique régulière du Qi-Gong procure une relaxation du corps par le travail de la respiration et parce que les mouvements sont lents, détendus et souples, on ressent l’intérieur du corps et on rééquilibre son énergie interne. L’enseignant Jean-Marc, pratique le Taiji Quan styles Yang et Chen ainsi que le Qi Gong depuis plus de 20 ans.

Son parcours l’a amené à rencontrer et à suivre l’enseignement de maître Jean-Jacques Galinier dont il est devenu disciple en 2018. Jean-Jacques Galinier est lui-même disciple de maître Ding Dahong qui a dirigé plusieurs stages en France et en Chine. Au cours de cette année, Jean-Marc a proposé le Wu Qin Xi ou le jeu des cinq animaux. Ce Qi Gong est une des pratiques chinoises corporelles de santé les plus connues, mise au point dans l’antiquité par le célèbre médecin Hua Tuo né autour de 110 après JC.

Les styles de cette méthode sont innombrables mais se réfèrent tous aux cinq animaux de Hua Tuo (tigre, cerf, ours, singe et oiseau). Le Qi Gong des cinq animaux permet un travail intéressant au niveau des muscles, des tendons et des articulations. Sur le plan énergétique, il procure l’étirement progressif et harmonieux de l’ensemble des méridiens et un massage des organes internes. Cette méthode permet de conserver un élément important de la pratique : la joie et le plaisir de pratiquer le Qi gong