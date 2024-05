"L'exercice somatique", un allié contre les tensions musculaires et le stress

(ETX Daily Up) - Ces derniers temps, l'exercice somatique semble avoir le vent en poupe sur TikTok. Cette pratique propose une approche tout en douceur pour soulager les tensions musculaires accumulées au quotidien. En se basant sur des mouvements lents et réfléchis, l'exercice somatique permettrait également d'apaiser l'esprit en réduisant le stress et l'anxiété.

Avec le train-train quotidien, notre corps est plus sujet aux blessures et aux douleurs musculaires. Entre le bureau et la maison, notre corps s'est habitué malgré lui à un mode de vie sédentaire, occasionnant une mauvaise posture. Et si vous appreniez à libérer les tensions musculaires accumulées par votre corps au quotidien ? C'est ce que propose l'exercice somatique.

Dérivé du grec "soma" signifiant "corps", l'exercice somatique permet de se connecter au corps par l'exercice et de prendre pleinement conscience de nos capacités physiques. En pratique, elle se caractérise par des mouvements réfléchis et lents et un travail respiratoire. La particularité de cette discipline est qu'elle combine différents mouvements inspirés du yoga, du pilates, et de la danse. "Les exercices somatiques sont utilisés pour accroître la conscience de l'intérieur vers l'extérieur et ils peuvent aider quelqu'un à traiter et à évacuer les tensions, les souvenirs et les émotions bloqués", explique le Dr Scott Lyons, psychologue et expert en traumatologie corporelle, à TODAY. "De plus, les pratiques somatiques peuvent aider une personne à devenir plus efficace dans ses mouvements, ce qui la rend plus forte, et à soulager la douleur."

Ce type d'exercice se focalise sur la libération des tensions musculaires localisées sur différentes zones du corps comme le dos, l'abdomen, les épaules, les hanches, etc. "Les mouvements somatiques doivent être exécutés le plus lentement possible, de préférence les yeux fermés, afin d'entrer en contact avec le corps et de comprendre ce dont il a besoin", précise Gabriella Espinosa, professeure de mouvement somatique et fondatrice de Women's Body Wisdom dans les colonnes du Glamour UK.

Comment le pratiquer ? Concrètement, il existe différents mouvements somatiques. Parmi eux, la respiration diaphragmatique, qui peut être pratiquée seule ou pendant d'autres mouvements comme la marche ou le yoga. On va engager consciemment le diaphragme et remplir les poumons d'air, en étant conscient de chaque respiration. Sinon, il existe le "Scan corporel". On s'allonge sur le dos, on étend les bras et les jambes et on relâche la tension dans chaque partie du corps. Si vous souhaitez tenter d'autres mouvements somatiques, il suffit de taper "somatic exercises" sur la barre de recherche de TikTok.





La rééducation provoquée par les mouvements somatiques va ainsi améliorer nos schémas musculaires habituels, entraînant une relaxation des muscles tendus. D'après Francesca Melluzzi, thérapeute du mouvement somatique, également interrogée par Glamour UK, l'exercice somatique soulagerait les "douleurs musculaires, la fibromyalgie, l'arthrite, ainsi que des problèmes tels que la digestion, les hormones et le sommeil". Si à ce jour il n'existe pas d'étude sur l'exercice somatique, il a été démontré que le tai-chi, une pratique somatique, aide à maintenir l'équilibre et à prévenir les chutes chez les personnes âgées et peut réduire la dépression et l'anxiété. Concernant la santé mentale, le mouvement somatique serait aussi efficace pour lutter contre la dépression, le stress et l'anxiété, selon les dires de l'experte.