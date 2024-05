Avant les JO, une majorité de Français ne manqueront pas l'Euro de football

(ETX Daily Up) - Attirant tous les regards compte tenu des nombreuses problématiques qui se posent aussi bien en termes de sécurité que d'organisation, on n'en oublierait (presque) que les Jeux de Paris 2024 ne seront pas le seul événement sportif d'envergure de cet été. Pour autant, 67% de Français savent d'ores et déjà qu'ils suivront l'Euro de football !

Entre l'annonce des plans de sécurité pour la cérémonie des Jeux Olympiques, les derniers bons plans pour obtenir des billets, l'arrivée de la flamme olympique dans le port de Marseille le 8 mai prochain, on en oublierait presque le championnat d'Europe de football... Organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochains, avec l'olympiastadion de Berlin en ligne de mire pour la finale de la compétition, la compétition sera pourtant bien au programme des soirées (et des après-midi) des Français. D'après un rapport du cabinet NielseniQ, pas moins de 67% d'entre eux ont l'intention de ne pas rater une miette du championnat au cours duquel la squadra azzura remettra son titre en jeu.

Les compétitions de football sont traditionnellement des moments associés à des instants de consommation. Voilà pourquoi le cabinet panéliste a sondé les acheteurs français sur leurs intentions au moment de l'Euro. Plus de la moitié des Français qui suivront les matches les regarderont chez eux (53%), mais les bars et les pubs resteront des points de rendez-vous incontournables (28%). A noter que 13% préféreront les visionner dans des lieux publics alors que 6% se rendront directement en Allemagne !

Cet Euro sera l'occasion pour la bière de prendre sa revanche après être à nouveau passé derrière le vin au rang des boissons alcoolisées préférées des Français, selon le dernier baromètre Sowine. Quand on visionne un match de football, la mousse est bien plus largement plébiscitée que la boisson de Bacchus. En tout cas, dans les bars, 45% de Français concernés choisiront une blonde ou une autre bière pour assister à la compétition, contre seulement 16% d'adeptes de vin. Sur ce point, ils partagent le même goût que les Anglais à qui le Foreign and Commonwealth Office (FCO) a cru bon de rappeler que les bières allemandes étaient plus fortes que les mousses du royaume.

Fait marquant : en France, ce sont aussi les boissons sans alcool qui seront choisies en deuxième choix (28%), une option plébiscitée dans un contexte d'explosion d'offres du genre depuis les succès successifs de l'opération du mois sans alcool en janvier (dry january). Les bières, vins et autres gins sans alcool dépassent même d'un cheveu les apéritifs (26%).