Flavin. Les jeunes karatékas se distinguent

Fin avril, le challenge Kata du conseil départemental de l’Aveyron a été l’occasion pour les jeunes pousses du Karaté-club de Flavin de briller sur le revêtement du gymnase à Sébazac. Organisée par le comité départemental de karaté de l’Aveyron, cette compétition a rassemblé de nombreux talents confirmés ou en herbe venus de tout le département.

Succès individuels : des promesses d’avenir

Le matin, habitués aux marches des podiums, chez les minimes gradés, Méryl Mazenc monte sur la plus haute marche du podium avec l’or à son cou et Gauthier Cinq décroche la médaille d’argent..

Dès l’après-midi, les Flavinois ont donné le ton en décrochant plusieurs médailles individuelles.

Dans la catégorie pupille débutante, mention spéciale à Chloé Fournier, qui a décroché la première place dans la catégorie Pupille débutante pour sa toute première compétition. Une performance remarquable qui augure de belles perspectives pour la suite de son parcours sportif. Le club tient à la féliciter et lui souhaite tout le meilleur pour la suite.

Son camarade de club, Rohan Mazenc, a également terminé à la première place chez les pupilles débutants. Sa détermination et son travail aux entraînements ont payé.

La benjamine gradée du KCF n’était pas en reste, avec une belle troisième place décrochée par Célia Cinq. Cette performance vient récompenser ses progrès constants et témoigne de son potentiel.

Coupe par équipes : une finale disputée

L’après-midi a également été marqué par la coupe du conseil général de l’Aveyron par équipes.

Le Karaté-club de Flavin a réalisé un parcours remarquable, remportant tous les tours précédents pour atteindre la finale face à l’ASPTT Rodez. La finale a été disputée, mais les Flavinois ont finalement dû s’incliner sur le score de deux combats à un. Malgré cette défaite, les jeunes compétiteurs ont fait preuve d’un bel esprit d’équipe et ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Un club fier de ses champions

Le club est extrêmement fier des performances de ses athlètes lors de cette compétition. Ces médailles et cette finale en coupe par équipes sont le fruit de travail et d’un engagement sans faille de la part des karatékas et de leurs entraîneurs.

Le club tient à féliciter chaleureusement tous ses champions en herbe et leur souhaite une continuation pleine de succès.