Flavin. Les Joyeux vétérans en balade instructive

Les Joyeux vétérans sont partis en balade, vendredi dernier, pour une journée de détente où 68 Flavinois étaient présents. Arrêt peu après pour une visite aux Cafés Ruthéna zone de Bel Air à Rodez avec, suite à la présentation de l’entreprise de torréfaction, la dégustation de divers cafés.

La production de café se fait principalement en Amérique du Sud, Afrique, Inde et Vietnam. Cette entreprise torréfie, moud et empaquette une tonne de café par jour. Elle commercialise sa production dans l’Aveyron et les départements voisins. Inimaginable le choix de cafés disponibles. Après cette instructive visite, le groupe fait route vers le restaurant pour midi "Le Racanel" à Rignac où les attendent l’excellent stockfisch et un repas plutôt conséquent ! L’après-midi s’est passé au Conservatoire du châtaignier près de Rignac où un exposé très intéressant leur a été fait dans les rangées de châtaigniers plantés il y a 30 ans : leur vie, leurs maladies… et puis en salle. Ils ont appris la différence entre marron, châtaigne et marron d’Inde inutilisable. Pas moins de 80 variétés de châtaigniers sont présentes sur le site créé à l’origine par le lycée agricole de Rignac et maintenant propriété du Département de l’Aveyron. Sur ce site aussi 2 vergers de pommiers, l’un dit de "plein vent" et l’autre de pommiers palissés. Après les achats en boutique de crème de marrons, de farine de châtaigne et de cidre, le groupe était de retour à Flavin après cette très belle journée.