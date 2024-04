L'éducation à la sexualité, obligatoire mais peu enseignée

(AFP) - Obligatoire depuis plus de vingt ans, l'éducation à la vie affective et à la sexualité est dans les faits peu enseignée au grand dam de ses défenseurs qui y voient un outil crucial de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Que dit la loi?

Depuis 2001, l'obligation d'une éducation à la sexualité est inscrite dans la loi qui prévoit "au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène" dans les écoles, collèges et lycées.

Ces séances "contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines", précise l'article L312-16 du code de l'éducation.

En 2018, une circulaire est publiée pour fixer les objectifs de l'éducation à la sexualité, les principes éthiques, sa mise en oeuvre ainsi que le pilotage du dispositif.

"Cette éducation vise à la connaissance, au respect de soi, de son corps et au respect d'autrui, sans dimension sexuelle stricto sensu à l'école élémentaire", peut-on notamment y lire. "Elle est complétée, à l'adolescence, par une compréhension de la sexualité et des comportements sexuels dans le respect de l'autre et de son corps. L'enfance et l'intimité sont pleinement respectées."

Quelle application ?

Sur le terrain, le compte n'y est pas.

En 2016, un rapport du Haut conseil à l'égalité (HCE) évoquait une application "encore parcellaire" et, "inégale" car "dépendante des bonnes volontés individuelles".

Selon un sondage Ifop publié en mars 2023, 17% des 15-24 ans interrogés déclaraient n'avoir jamais bénéficié au cours de leur scolarité de cours d’éducation à la vie affective et sexuelle.

Parmi les autres, seul un tiers disait avoir bénéficié des trois séances annuelles prévues.

Dans un rapport publié en 2021, l'Inspection générale de l'Education avait reconnu elle-même que l'objectif n'était "à l’évidence pas réalisé".

Face à ce constat, le Planning familial, SOS Homophobie et Sidaction ont saisi le tribunal administratif de Paris, en mars 2023, pour que ces séances soient réellement effectives.

Ces associations estiment que la non-application de la loi n'est pas sans conséquence. Elles mettent en avant l'augmentation des violences sexuelles et la dégradation des connaissances des jeunes sur le Sida, les infections sexuellement transmissibles (IST) ou encore les moyens de contraception.

Quelles consignes?

Promis en juin 2023 par Pap Ndiaye, alors ministre de l'Education, le premier projet de programme scolaire d'éducation à la vie affective et à la sexualité a été publié en mars. Il devrait normalement entrer en vigueur à la rentrée 2024.

En 65 pages, ce projet de programme donne les "orientations principales" aux professeurs et intervenants d'associations agréées appelés à animer ces séances, et prévoit une graduation dans l'apprentissage.

A l'école maternelle, l'accent est mis sur "la découverte du corps et des émotions", ainsi qu'aux "apprentissages de la vie relationnelle". Viennent ensuite en primaire les réflexions autour des stéréotypes de genre, de l'acceptation de soi et des autres, puis au collège les questions du changement du corps au moment de la puberté.

La question de la pornographie est elle abordée en 4ème.

Quel accueil?

Le sujet suscite des crispations depuis des années, notamment dans les rangs de la droite conservatrice et de l'extrême droite qui estiment que l'éducation à la vie sexuelle doit rester dans la sphère privée.

Une pétition - "A l'école, enseignez moi les divisions, pas l'éjaculation" - lancée par l'association SOS Education a récolté plus de 33.000 signatures.

A l'inverse, les associations féministes plaident pour son entrée en vigueur effective, y voyant un outil indispensable dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

"Notre objectif est que ce programme soit acceptable par tous, et en particulier par les familles", a indiqué récemment au Monde Mark Sherringham, le président du Conseil supérieur des programmes (CSP). "S’il n’est pas accepté, il ne pourra pas être appliqué".