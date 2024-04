Eau du robinet ou eau en bouteille : laquelle privilégier ?

Boire de l’eau en bouteille ou du robinet ? Si les premières sont souvent présentées comme meilleures pour la santé, une enquête menée par franceinfo et le Monde révélait que les eaux minérales du groupe Nestlé ne garantissaient pas une qualité sanitaire suffisante.

L’eau en bouteille meilleure que celle du robinet ? Considérées comme pures, les eaux minérales et les eaux de source ne doivent pas subir de traitements de désinfection.

Mais en janvier dernier, une enquête menée par franceinfo et le Monde pointait du doigt la contamination de certaines eaux minérales et l’utilisation de traitements illicites de purification.

Bis repetita la semaine dernière où les mêmes équipes ont révélé que "dans une note de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), transmise au gouvernement en octobre dernier, des experts évoquent un niveau de confiance insuffisant pour assurer la qualité sanitaire des produits finis des eaux du groupe Nestlé (Perrier, Contrex, Vittel, Hépar…)".

Déjà des alertes…

Ce n’est pas la première fois que des questions sanitaires relatives aux eaux en bouteilles se posent. En 2022, une étude menée par l’association Agir pour l’Environnement révélait que huit bouteilles d’eau commercialisées sur dix seraient contaminées par des microplastiques.

Autre point noir, à l’heure de la transition écologique, il est important de noter l’impact environnemental des bouteilles d’eau, par la production de déchets plastiques donc, mais aussi par l’énergie consommée pour sa distribution.

Eau du robinet : le produit alimentaire le plus contrôlé

De son côté, l’eau du robinet continue d’être observée avec méfiance par certaines personnes. Pourtant, comme le souligne l’Anses, "l’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé (…) Cette eau provient essentiellement de captages d’eaux souterraines ou d’eaux de surface (rivières, canaux, lacs, retenues). La majorité des eaux prélevées subit un traitement afin de respecter en permanence les limites ou références de qualité d’une soixantaine de paramètres – microbiologiques, physico-chimiques, radiologiques et organoleptiques – fixés par le Code de la santé publique".

Et contrairement à une idée reçue, "l’eau du robinet contient des sels minéraux et oligo-éléments ", précise le Centre d’information sur l’eau. Bien entendu, pour désinfecter et tuer les bactéries présentes dans l’eau, les gestionnaires doivent ajouter du chlore, ce qui peut se retrouver dans le goût. Aussi, pour éliminer l’odeur ou le goût du chlore dans l’eau du robinet, vous pouvez aérer l’eau en la laissant reposer 30 minutes avant de la consommer.

Un dernier point : par l’absence de matières plastiques et de transport, l’option "robinet" se veut plus écologique… et économique.

A noter : toute personne désirant connaître la composition exacte de l’eau qui sort de son robinet peut en faire la demande auprès de sa mairie.