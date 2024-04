Le style 'western' arrive dans les garde-robes pour 2024

(ETX Daily Up) - Le 29 mars, Beyoncé a embrassé l'esthétique de la cow-girl avec son album "Cowboy Carter", déclenchant une fièvre western sur les réseaux sociaux et la célèbre plateforme de recherche Pinterest. Initié par le célèbre chanteur Pharrell Williams avec sa collection automne-hiver pour Louis Vuitton, le style cowboy moderne s'est imposé sur les podiums.

Montez en selles et prenez votre chapeau en poche car en ce début de printemps le style de cowboy enflamme les podiums. La plateforme Pinterest a fait de cette tendance un phénomène unique : les recherches pour des termes tels que "style américain vintage" et "western gothique" ont grimpé en flèche, avec une augmentation remarquable de 145% comme le site l'avait prédit. Même en France le titre "Texas Hold ‘Em" de Beyoncé s'est propulsé à la 9e place des sons les plus écoutés, d'après le classement Billboard, mettant en lumière l'engouement international pour cette tendance.

Préparez-vous à un été placé sous le signe du denim, des chapeaux de cow-boy et des bottes. Fruit des défilés de mode et des choix vestimentaires des célébrités, cette tendance s'impose désormais comme incontournable. Que vous préfériez une subtile touche western avec une cravate bolo ou que vous optiez pour une tenue complète inspirée du Far West, le style "cow-boy" est la clé pour briller sur le plan stylistique cet été.

Mais au-delà de la mode éphémère, le style cowboy puise dans l'héritage culturel américain, rappelant les grands films de western. La collection de Pharrell Williams pour Louis Vuitton rend hommage aux premiers cowboys en mêlant influences amérindiennes et modernité.

La tendance du style cowboy, longtemps présente dans la mode avec des marques comme Isabel Marant qui reprend son essence, connaît un tournant en 2024. La Fashion Week masculine automne-hiver de cette année a brillé par ses volumes audacieux et ses références au Far West, avec des cravates américaines, des boucles de ceintures country et des chemises brodées à pressions. Louis Vuitton a également marqué les esprits en réinventant son emblématique damier et en le portant au-delà des frontières du classique, avec des apparitions sur des célébrités comme Rihanna et des variations en jean ou en imprimé militaire.

Un phénomène sur les réseaux sociaux

Les réseaux tels que TikTok et Instagram regorgent actuellement de silhouettes arborant fièrement l'esthétique de la cow-girl. Cette tendance s'accompagne souvent de chorégraphies rythmées par des musiques emblématiques du Far West qui dépassent les centaines de milliers de vues, voire des millions. Ces publications vidéos témoignent du partage des dernières trouvailles vestimentaires dénichées dans les friperies ou les boutiques spécialisées. Sur la plateforme de divertissement chinoise, le hashtag #western apparaît à lui seul dans plus de 1,1 millions de publications, contre 100.000 pour le hashtag #westernstyle.

Sur les musiques "Texas Hold 'Em" et "Austin", certaines vidéos de danse peuvent atteindre un total de 20 à 50 millions de vues.









Et pourquoi pas vous?

Pour adopter ce style, le western bohème plus féminin est la référence du moment. Bottes santiags, veste en jean, robe longue aux tons foncés et agrémentée d'une ceinture à boucle imposante. Sans oublier, le chapeau, indispensable, que ce soit sous le soleil ardent ou dans l'ambiance feutrée d'un bar.

Il y a également la possibilité d'adopter un style plus traditionnel en portant un jean usé, de préférence coupe droite, associé à une chemise à carreaux.

Gardez à l'esprit que le cuir, le denim et la toile étaient les matériaux privilégiés des cow-boys pour leur résistance. Optez donc pour des vêtements solides et agréables à porter, qui évoquent une histoire à travers leur texture vieillie.