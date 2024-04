VIDEO. De l'antigel dans la bière : ces packs de "1664" sont rappelés en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie

Consommer ces bières peut entraîner des douleurs abdominales et des vomissements.



"Un goût unique", vantait une publicité sur la bière blanche aux notes d'agrumes "1664 Blanc". Pour ces packs de 12 bières de "1664 Blanc" vendus dans les Intermarché d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, ce goût est devenu non seulement encore plus unique, mais dangereux pour la santé.

Un composant pour antigels ou solvants

En effet, dans ces packs de 12 bières blanches dont le numéro de lot commence par L087N (visibles sur le dessus du pack et sur la bouteille) est dont la date limite de consommation est fisée au 31 mars 2025, un contrôle a révélé la présence "accidentelle" d'éthylène glycol, un composé chimique entrant dans la composition de liquides de refroidissement pour moteurs, systèmes de refroidissement industriels ou pour le dégivrage des avions, et autres antigels, mais également de solvants pour les industries de la peinture, des encres d'imprimerie, des adhésifs ou des plastiques, note Midi Libre.

La liste des supermarchés concernés

Ces bières sont du coup devenues impropres à la consommation, et peuvent provoquer des nausées, des douleurs abdominales, des vertiges et des vomissements, précise Rappel Conso, qui conseille de ne pas les boire et de les ramener à leur point de vente pour un remboursement.

Ces "1664 Blanc" font donc l'objet d'un rappel certains Intermarchés dont voici la liste, en Nouvelle-Aquitaine et à l'ouest de l'Occitanie. Les amateurs de "Seize" du Gard, de Lozère, de l'Aveyron ou de l'Hérault seron heureux d'apprendre qu'ils peuvent eux consommer leur bière blanche sans risques... mais avec modération.