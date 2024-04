"Accompagner les patients aveyronnais et leur entourage" : la Ligue contre le cancer, plus que jamais sur le terrain

Lors de l’assemblée générale de la Ligue contre le cancer de l’Aveyron à la CCI de Rodez, jeudi 11 avril 2024, la présidente Anne Conti s’est réjouie du développement de l’association en 2023. Une présence sur l’ensemble du département est voulue pour les années à venir.

Accompagnement des patients, recherche, innovation, prévention et sensibilisation… Autant de domaines que d’actions qui ont été intensifiées par l’antenne aveyronnaise de la Ligue contre le cancer en 2023. Une année marquée par une présence renforcée de l’association sur le terrain.

"Octobre rose a été extraordinaire", sourit la présidente de la Ligue contre le cancer en Aveyron. Plus de 90 000 euros ont d’ailleurs été récoltés dans le cadre de cette action. Tous les dons sont reversés aux habitants du département. Pour Anne Conti, bien que la recherche soit importante, "le but est d’accompagner les patients aveyronnais et leur entourage".

L’association veut s’installer en centre-ville de Rodez

Visites des bénévoles à l’hôpital, aides financières pour les malades… L’antenne aveyronnaise a également organisé, pour la première fois, un concert à la Chapelle Saint-Joseph à Rodez, le 25 juin dernier. Plus de 200 personnes étaient présentes pour l’occasion. "Les Aveyronnais se sont mobilisés. Nous avons mis en place pleins d’actions dernièrement et, à ce jour, beaucoup sont très positives", poursuit-elle.

Les chiffres de la Ligue contre le cancer en Aveyron, en 2023 Plus de 100 bénévoles sur le département 221 600 euros de financement et de soutien à la recherche 1 656 donateurs Près de 600 élèves sensibilisés 26 écoles et collèges sensibilisés 27 652 euros récoltés grâce à une convention avec Rodez Agglo sur la récupération du verre

L’association prévoit, pour les années futures, de créer un nouvel espace libre dans le nord du département, après ceux de Capdenac, Decazeville, Millau et Baraqueville, "afin d’avoir un maillage sur tout l’Aveyron". Pour être au plus proche des Aveyronnais, l’antenne du département souhaite s’installer dans un local en centre-ville de Rodez et commencer une communication professionnelle pour bénéficier d’une meilleure visibilité. "C’est important que les gens viennent nous voir dès les premiers signes de leur pathologie pour que l’on puisse les accompagner au maximum", conclut Anne Conti.