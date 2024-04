Décès d'une femme de 350 kg dans son appartement : la délicate opération des secours pour sortir le corps

L'intervention des pompiers et le démolition d'un mur ont été nécessaires pour reccueillir la pauvre dame à Orange, dans le Vaucluse.

Une femme âgée de 64 ans est décédée à son domicile à Orange (Vaucluse) dans des circonstances qui demeurent inconnues. Mais l'évacuation de son corps s'est avérée être une opération délicate : la malheureuse dame était atteinte d'obésité morbide et pesait plus de 350 kg. Les pompes funèbres ne sont pas parvenus à prendre en charge le corps sans aide.

D'importants moyens ont été déployés, comme le rapporte La Provence. Un mur a été cassé et une fenêtre a été agrandie afin d'évacuer le corps, l'intervention des pompiers a duré environ trois heures. Les secours ont été appuyés d'un engin de levage mis à disposition par la mairie.

Alain, 300 kg, avait été sauvé à Perpignan

Cette triste histoire rappelle celle d'Alain, un homme qui pesait 300 kg piégé dans son appartement de Perpignan (Pyrénées-Orientales) pendant plusieurs mois alors qu'il était blessé à la jambe après une mauvaise chute. En décembre 2020, un sauvetage à haut risque a été mené à bien. Une longue opération a permis de détruire une partie de la façade de son appartement pour l'évacuer et lui prodiguer des soins.

Moins d'un an plus tard, Alain est réapparu dans les médias. En bonne santé, il expliquait avoir perdu 140 kg depuis son transfert dans une clinique spécialisée près de Toulouse (Haute-Garonne). "Je veux retrouver ma vie d'avant, quand je n'étais pas obèse. Je n'ai plus d'espoir mais je ne lâcherai pas", confiait-il à nos confrères de L'Indépendant.