Football : cinq choses à savoir sur Auxerre, le prochain adversaire de Rodez en Ligue 2

Le Raf accueille le leader du championnat samedi 20 avril à 15 heures.

Un relégué bien parti pour retrouver la Ligue 1…

Encore un changement de division pour Auxerre ? Promue Ligue 1 en 2022, reléguée un an plus tard, l’AJA est bien partie pour retrouver l’élite dès la saison prochaine. Les protégés de Christophe Pélissier occupent la première place du championnat. Avec leurs sept points d’avance sur le troisième, Saint-Étienne, à six journées de la fin, ils semblent même en bonne position pour rester à l’une des deux premières places, synonymes de montée directe.

… mais qui reste sur une contre-performance

Avant de se rendre à Paul-Lignon, les Icaunais ont vu leur bel élan stoppé. Ils se sont inclinés à la surprise générale sur la pelouse de Quevilly-Rouen (4-3), l'avant-dernier de Ligue 2, à l’issue d’un scénario rocambolesque, puisque trois buts ont été inscrits dans les arrêts de jeu, dont deux par les Normands…

Ce revers est seulement le deuxième concédé par les Auxerrois lors de leurs 19 dernières rencontres de championnat, et ils se déplaceront en Aveyron avec la volonté d’effacer cette déception.

L’attaque la plus prolifique du championnat…

En dominant la Ligue 2, Auxerre occupe évidemment la première place dans de nombreuses catégories statistiques. En plus d’être la meilleure équipe du championnat à l’extérieur (29 points en 16 déplacements), elle possède la meilleure attaque, avec 59 buts inscrits en 32 journées.

De quoi promettre une rencontre riche en buts entre les deux formations les plus prolifiques dans le domaine, puisque le Raf talonne les Bourguignons, avec ses 53 buts marqués.

… portée par le meilleur passeur

Parmi les artisans de cette réussite offensive, le milieu offensif Gauthier Hein figure en bonne position. Avec 10 buts, il est le deuxième réalisateur du club (derrière Ado Onaiwu, 11), mais il compte aussi 9 passes décisives, qui lui permettent de partager le rang de meilleur passeur du championnat avec le Parisien Ilan Kebbal. De quoi en faire un candidat naturel pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2, qui sera attribué en fin de saison.

Le joueur de 27 ans semble pleinement s’épanouir à l’AJA, dont il porte les couleurs pour la quatrième saison. En cas d’issue favorable dans quelques semaines, ce joueur pourrait célébrer sa troisième montée en Ligue 1, lui qui était déjà de la précédente promotion d’Auxerre, il y a deux ans, et qui a pris part au titre de Metz dans cette division, en 2019.

Des retrouvailles pour deux Ruthénois

Deux joueurs de Rodez vont affronter leur club formateur. Il s’agit de Serge-Philippe Raux-Yao et Raphaël Lipinski, qui ont effectué une partie de leur formation à Auxerre. Mais les deux défenseurs n’ont pas réussi à se faire une place en équipe première : le premier nommé a disputé seulement une rencontre avec les professionnels, tandis que son partenaire n’a pas effectué la moindre apparition.