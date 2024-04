Luc-la-Primaube. Les trois grands principes de la méthode Montessori ont donné lieu à des échanges enrichissants

La Maison Sainte-Anne à La Primaube a tenu une conférence sur la méthode Montessori qui est basée sur trois grands principes : la dignité, l’égalité et le respect. Elle était animée par Virginie Lasserre, psychologue de l’établissement et Ludivine Fournier, responsable du service animation. La théorie et la pratique ont été successivement abordées avec des activités et des échanges très enrichissants par la diversité du public présent. Pour cette première conférence ouverte sur l’extérieur, la Maison Sainte-Anne a accueilli douze participants.

La prochaine conférence aura lieu le mercredi 24 avril, à 18 heures, à la Maison Sainte-Anne. Elle sera animée par Dr Lambert, de l’association France Alzheimer accompagné de la psychologue de l’établissement Virginie Lasserre.