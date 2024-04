Marcillac-Vallon. Un forum pour répondre au problème du sommeil

Une quarantaine de personnes venues du Vallon et d’ailleurs ont répondu à l’invitation du docteur Thierry Ekambi Kotto qui avait initié un forum sur le thème sommeil et des insomnies à la salle des fêtes.

Après une entrée en matière très accueillante "rafraîchissements, café et douceurs", les participants ont été orientés vers les ateliers par Karen Ekambi Kotto, assistante médicale au cabinet de Marcillac. Ces ateliers, interactifs et participatifs, ont fonctionné toute la journée de manière tournante, accueillant de nouveaux participants au fur et à mesure de leur arrivée.

Delphine Mouly, infirmière Asalée au cabinet médical de Marcillac, a abordé le thème de l’éducation thérapeutique concernant les règles d’hygiène du sommeil, au travers d’un quiz ludique.

Pascal Bru, dentiste à Druelle, a donné des informations sur les orthèses d’avancée mandibulaire permettant, dans certaines conditions, de traiter les apnées du sommeil. Thierry Ekambi Kotto et son interne Ambroise Millot ont pour leur part mis en scène plusieurs consultations de patients se plaignant de différents symptômes pouvant être liés à l’apnée du sommeil.

Séverine Brune, psychologue au Centre insomnie de Toulouse a partagé son expertise sur le sujet en animant un atelier intitulé "Quels dormeurs êtes-vous ?", destiné à permettre à chacun d’évaluer et de comprendre ses besoins en sommeil.

D’autres ateliers, tenus par des prestataires (SOS oxygène, Vitalaire, ISIS médical, Airmedic) , ont permis d’essayer des masques, découvrir des appareils destinés à réduire les troubles respiratoires du sommeil et prendre connaissance du suivi de leur fonctionnement.

Le Dr Ekambi Kotto Thierry remercie les participants ainsi que les intervenants et, au vu du succès rencontré, annonce déjà une 2e édition l’année prochaine.