Une animation originale !

Profitant des vacances scolaires, la bibliothèque a ouvert ses portes à tous les amateurs de lecture. Petit plus : une chasse à l’œuf était proposée aux enfants, une dizaine étaient présents. À leur arrivée, quelques recherches dans les livres et quelques charades à résoudre leur indiquaient le parcours à suivre. À l’extérieur, les empreintes de pattes de poules les guidaient jusqu’à la salle du stade où différents ateliers les attendaient. La dernière étape les conduisait au stade de foot. Là, plusieurs exercices sportifs : course à l’œuf, lancer de carottes, recherche de galets colorés… Pour terminer, tous les participants étaient attendus à la bibliothèque où leur étaient distribuées les récompenses bien méritées.