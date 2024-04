Quilles de huit : challenges des 9, Centre Presse et départementaux… des récompenses pour lancer la saison

Pour donner de l’élan au championnat qui commencera dimanche, le comité aveyronnais a remis, vendredi 19 avril, plusieurs récompenses de l’exercice précédent… et même d’encore avant.

Comme depuis plusieurs années, le vendredi précédant le lancement du championnat de l’Aveyron est synonyme de remise des prix. Ce 19 avril, une trentaine de quilleuses et de quilleurs étaient dans les locaux du journal, à Rodez, pour recevoir une des récompenses du challenge des 9, du challenge Centre Presse ou d’un des souvenirs départementaux pas encore distribués.

Pour l’occasion, le comité aveyronnais et son pendant sportif ont récompensé les onze joueuses et joueurs qui ont réalisé le plus de 9 jusqu’aux individuels départementaux (liste ci-dessous).

Les lauréats du challenge des 9 Maîtres joueurs

Jérôme Joulia (Saint-Amans)…..13 J*

Antoine Puech (Luc)…..8 JA

Fabien Molinié (Rodez)……7 JB

Thibaud Visintin (Inières)……4

(2 à 5 mètres, 1 à dix mètres, 1 à 15 mètres – à égalité avec Julien Albouy et Clément Felgines d’Inières) Vétérans

Bernard Bourrel (Bozouls)…….4 Super-vétérans

Christian Rey (Colombiès)……6 Féminines

Eléana Rouquette (Saint-Christophe)…..4 Adolescentes

Charline Girou (Gillorgues)……3

(2 à 5 mètres, 1 à 10 mètres – à égalité avec Sarah Layrol de Balsac) Juniors

Hugo Girou (Gabriac)……3

(2 à 5 mètres, 1 à 10 mètres – à égalité avec Anthony Clamens de Gabriac) Cadets

Gabin André (Pierrefiche)…..3 Minimes

Maxence Puech (Luc)…….4

Quant au challenge Centre Presse, qui récompense les clubs en fonction de leurs résultats et de leur nombre de licenciés notamment, il est revenu pour la troisième fois d’affilée à Castelnau-de-Mandailles. Gabriac a terminé deuxième et Campuac troisième.

Enfin, les présidents Guy Aldebert et Sophie Rodolphe, ainsi que Nadine Teulier, ont remis les trophées des challenges – récompensant les meilleures moyennes – Lydia-Labit 2022 à Marion Béteille (Luc) et 2023 à Alexia Calviac (Luc, 50,45 quilles). Ainsi que le coq (Challenge Bernard-Montjaux) 2022 à Jérémy Pradalier (Onet, aujorud’hui à Inières) et 2023 à Christophe Marcillac (Sainte-Geneviève, 54,067 quilles).